"Сдохнем от налогов": россияне перестали доверять власти и экономике

Специалисты утверждают, что основными принципами успешного роста экономики в стране является развитая предпринимательская деятельность, доступное для населения кредитование и желание правительства страны обогатить своих граждан.

Какие из этих принципов соблюдаются на территории России? Социологический центр "Хи-Квадрат" в августе этого года провел исследование на тему "Оценка состояния российской экономики и деятельности органов государственной власти РФ, отвечающих за экономическую политику, населением России". Результаты его оказались весьма и весьма любопытными.

Так, выяснилось, что в целом граждане Российской Федерации оценивают состояние российской экономики негативно. Те же россияне, что занимают руководящие посты в различных корпорациях и компаниях, об экономике России отзываются в разы хуже.

Население страны попыталось сформулировать основные причины сложившейся ситуации. По их мнению, реальными причинами упадка российской экономики являются непрекращающееся налоговое давление на бизнес, реформа о повышении пенсионного возраста, а также повышение НДС.

Жители же крупных российских городов заявляют о том, что в последние месяцы значительно снизилось их социальное самочувствие. По их словам, это связано с тем, что в средствах массовой информации появляются лишь негативные новости о состоянии экономики в стране.

В то же время падает и уровень доверия населения к власти, отвечающей за экономическую политику. Лишь рейтинг действующего президента Российской Федерации Владимира Путина остается относительно высоким.

Ранее "Правда.Ру" передавала результаты исследования Высшей школы экономики РФ. Его результаты говорят о том, что российская молодежь, хоть и изрядно критикует действующую в стране власть, выступает категорически против революции в стране.

Фото: Fotodom. ru/Fotoimedia RM

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