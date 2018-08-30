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Источник Правда.Ру

СМИ: пользователей WhatsApp ждут серьезные неприятности

Общество

В 2018 году пользователей популярного мессенджера WhatsApp ждет нововведение. На первый взгляд ничего кардинально не изменится — пользователи теперь смогут хранить резервные копии своих переписок на сервисе Google Drive.

СМИ: пользователей WhatsApp ждут серьезные неприятности. 391389.jpeg

Действительно, новость была бы рядовой, если бы не один нюанс. У нововведения есть лишь одно "но", однако, достаточное серьезное. Дело в том, что эти самые резервные копии не будут защищены сквозным шифрованием. Так что тем, кому есть что скрывать, или же кто просто не хочет, чтобы его личные данные попали в третьи руки, стоит дважды, а то и трижды подумать, прежде чем пойти на такой шаг.

А ведь само по себе создание копий своих переписок — функция удобная и нужная. Так, при потере или покупке нового гаджета можно легко восстановить все свои старые данные. Нововведение будет полезно и для тех, у кого недостаточно памяти на планшете или смартфоне.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что граждан Российской Федерации стали судить за критику власти в мессенджере "WhatsApp". Так, в этом признали виновными двух уроженцев Магадана. Наказание им грозит не слишком серьезное — мужчинам придется выплатить штраф в 15 тысяч рублей. Также их обязали в письменном виде извиниться перед главой города.

Фото: REX/Shutterstock

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