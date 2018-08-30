Россия заняла третье место в мире по пьянству

Вопреки расхожему мнению и целой куче неоправданных стереотипов, Россия — отнюдь не самая пьющая страна в мире.

Исследователи выяснили, что в 2016 году употребление алкоголя вошло в десятку факторов риска преждевременной смерти и инвалидности.

На "почетном" первом месте рейтинга расположилась Китайская народная республика. Два года назад в Поднебесной от спиртного погибли 60 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин. Выяснилось, что основной причиной смерти сильного пола стало кровоизлияние в мозг, сердечно-сосудистые заболевания, а также эпилепсия.

Второе место в мире по смертности от алкоголя занимает немногим менее густонаселенная страна, чем Китай — Индия. В 2016 году там от алкоголя скончались 42 тысячи женщин и почти 300 тысяч мужчин.

А вот на третьем месте оказалась Российская Федерация. Так, у нас в стране два года назад алкоголь сгубил 43 тысячи женщин и 180 тысяч мужчин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российское правительство приняло решение повысить минимальную цену на водку в стране. Отныне, по идее, отыскать водку дешевле 205 рублей будет невозможно. В правительстве Российской Федерации заявляют, что это поможет снизить непрекращающийся рост популярности дешевой водки в регионах.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

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