Россия заняла третье место в мире по пьянству

Вопреки расхожему мнению и целой куче неоправданных стереотипов, Россия — отнюдь не самая пьющая страна в мире.
Исследователи выяснили, что в 2016 году употребление алкоголя вошло в десятку факторов риска преждевременной смерти и инвалидности.
На "почетном" первом месте рейтинга расположилась Китайская народная республика. Два года назад в Поднебесной от спиртного погибли 60 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин. Выяснилось, что основной причиной смерти сильного пола стало кровоизлияние в мозг, сердечно-сосудистые заболевания, а также эпилепсия.
Второе место в мире по смертности от алкоголя занимает немногим менее густонаселенная страна, чем Китай — Индия. В 2016 году там от алкоголя скончались 42 тысячи женщин и почти 300 тысяч мужчин.
А вот на третьем месте оказалась Российская Федерация. Так, у нас в стране два года назад алкоголь сгубил 43 тысячи женщин и 180 тысяч мужчин.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российское правительство приняло решение повысить минимальную цену на водку в стране. Отныне, по идее, отыскать водку дешевле 205 рублей будет невозможно. В правительстве Российской Федерации заявляют, что это поможет снизить непрекращающийся рост популярности дешевой водки в регионах.
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ
Читайте также:
Алкоголь влияет на восприятие речи и эмоций
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Журналисты и пользователи Рунета заметили, что "пропавший" премьер-министр Дмитрий Медведев забросил даже свои любимые соцсети, которые постоянно обновлял.
Украинский лидер Петр Порошенко ожидает от МИД документы, чтобы начать процедуру разрыва соглашения о дружбе с Москвой.
Учащиеся вузов будут получать военную специальность, не проходя срочную службу. Такой эксперимент решили поставить в Сибири.
Вашингтон надеется, что Москва принесет в жертву Тегеран, чтобы единолично руководить послевоенной Сирией. У Путина есть отличные возможности. Воспользуется?