Россияне рассказали о лучшем способе поиска мужа или жены

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди жителей Российской Федерации с целью выяснить, где и как они предпочитают искать себе "вторую половинку".
Так, выяснилось, что абсолютное большинство россиян считает, что с таким вопросом лучшего всего обратиться к друзьями. Самым эффективным этот способ считают 63 % опрошенных. Но, при этом, за помощью к знакомым обращаются чуть меньше четверти респондентов — 22 %. Несколько лет назад таких людей было в полтора раза больше — 35 %.
Ровно половина опрошенных скептически относятся к поиску второй половинки в социальных сетях. Таким образом пытались найти себе пару лишь 19 % опрошенных. 4 % россиян признались, что обращались за помощью к свахам. А вот брачные агентства по-прежнему не пользуются у россиян доверием и популярностью — их услугами пользовался всего лишь 1 % респондентов.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о другом любопытном опросе ВЦИОМа. Выяснилось, что больше четверти опрошенных жителей Российской Федерации недовольны своими жилищными условиями. По их мнению, в стране неоправданно высокие тарифы ЖКХ. А целых 15 % респондентов заявили, что их жилье и вовсе находится в аварийном состоянии. Еще столько же респондентов признались, что у них вообще нет собственной жилплощади.
Фото: REX/Shutterstock
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