Производитель бытовой техники решил попиариться на Путине

Маркетологи компании-производителя бытовой техники Bork нашли новое лицо для своей рекламной кампании. Им стал президент Владимир Путин. Как же им удалось его "уговорить"?

Фото: скриншот из ролика Bork

Договариваться с главой государства пиарщикам не пришлось. Они отыскали выпуск программы НТВ "Центральное телевидение" за 2012 год, который был посвящен Путину. На кадрах, где президент ведет диалог с ведущим Вадимом Такменёвым и передвигается по кухне, видна бытовая техника. Представители Bork, узнав свои экземпляры, просто вырезали кусок из программы и добавили конкретные обозначения моделей.

Видео демонстрируют в розничных магазинах производителя.

Пиар у Bork получился знатный настолько, что новой рекламой с президентом уже заинтересовались в ФАС.

"Федеральная антимонопольная служба проведет выяснение обстоятельств, и в случае выявления признаков нарушения, ведомство примет меры, предусмотренные законодательством", рассказали "Дождю" в пресс-службе ФАС.

Жалоб на ролик на поступало, отметили представители службы.