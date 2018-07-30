Алексей Венедиктов ушел из руководства "Эха Москвы"

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов покинул совет директоров радиостанции. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram.
По словам Венедиктова, ушел он не просто так — у российского журналиста и радиоведущего возник конфликт интересов. Генеральный директор радиостанции предложила новый бюджет, с которым Венедиктов был не согласен. Большинство же бюджет одобрило.
Отметим, что Алексей Венедиктов был не только главным редактором радиостанции, но и входил в совет ее директоров. Ему принадлежали 18 % ее акций.
7 июня 2018 года во время прямой линии президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что "Эхо Москвы" спонсирует государственная корпорация "Газпром". Алексей Венедиктов тогда возразил российскому лидеру, но теперь заявил, что, в общем-то, Путин был прав — именно у "Газпромбанка" радиостанция брала кредиты. Венедиктов признал свою ошибку, заявив, что получилась весьма удивительная ситуация — президент России знал больше о работе радиостанции, чем ее главный директор и член совета директоров.
Радиостанции "Эхо Москвы" Венедиктов посвятил почти тридцать лет своей жизни — в 1990 году он устроился туда на работу. Начинал с должности газетного обозревателя и корреспондента, а в феврале 1998 стал главным редактором.
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