Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Алексей Венедиктов ушел из руководства "Эха Москвы"

Общество

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов покинул совет директоров радиостанции. Об этом он написал в своем аккаунте в Telegram.

Алексей Венедиктов ушел из руководства

По словам Венедиктова, ушел он не просто так — у российского журналиста и радиоведущего возник конфликт интересов. Генеральный директор радиостанции предложила новый бюджет, с которым Венедиктов был не согласен. Большинство же бюджет одобрило.

Отметим, что Алексей Венедиктов был не только главным редактором радиостанции, но и входил в совет ее директоров. Ему принадлежали 18 % ее акций.

7 июня 2018 года во время прямой линии президент Российской Федерации Владимир Путин подтвердил, что "Эхо Москвы" спонсирует государственная корпорация "Газпром". Алексей Венедиктов тогда возразил российскому лидеру, но теперь заявил, что, в общем-то, Путин был прав — именно у "Газпромбанка" радиостанция брала кредиты. Венедиктов признал свою ошибку, заявив, что получилась весьма удивительная ситуация — президент России знал больше о работе радиостанции, чем ее главный директор и член совета директоров.

Радиостанции "Эхо Москвы" Венедиктов посвятил почти тридцать лет своей жизни — в 1990 году он устроился туда на работу. Начинал с должности газетного обозревателя и корреспондента, а в феврале 1998 стал главным редактором.

Читайте также:

Опрос на радиостанции "Эхо Москвы" по изменения…

Опубликован рейтинг стран по привлекательности для пенсионеров Опубликован рейтинг стран по привлекательности для пенсионеров

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


100 секунд: Митинг 23 февраля. Венедиктов
Темы СМИ Путин Газпром Эхо Москвы Венедиктов
Обсудить
Актуальная аналитика
Евросоюз
Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России
Кошелек
Пенсионная реформа: самоедство за счет "недожитков"
Точка зрения
Секреты российского гиперзвука: как могла произойти утечка информации
Новости Все >
Россиянам разрешили выгонять мигрантов из своих квартир
Производитель бытовой техники решил попиариться на Путине
Ученые: смартфоны в школах плодят тупиц
ВПК США предвкушает: российские гиперзвуковики принесут прорву денег
Алексей Венедиктов ушел из руководства "Эха Москвы"
Опубликован рейтинг стран по привлекательности для пенсионеров
Украинские железные дороги попались на тайном контракте с РЖД
"Это все маг с НЛП!": казаки открестились от реестра "врагов народа"
Как прошло шелковое торжество на Красной площади
В Польше выяснили, как Россия обыгрывает Европу
Читательский топ
Американские сенаторы разослали письма-предупреждения "распоясавшимся" странам
Найден фрукт, укрепляющий сердце и иммунную систему
CNN: Россия не дает забыть о своей военной мощи
Ученые: ожили существа, замерзшие 30 тысяч лет назад
НАТО запретило греческой армии спасать людей
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Почему Юлия Скрипаль решила вернуться на Родину

Россиянка Юлия Скрипаль, которая была отравлена в Великобритании вместе со своим отцом - экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, хочет вернуться на Родину.

Почему Юлия Скрипаль решила вернуться на Родину
США подсказывают России способ признания Крыма
Мир
США подсказывают России способ признания Крыма
Мировая кооперация
Сверим часы: три условия краха доллара
Происшествия
ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте
Общество
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста

Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.

По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?
Общество
Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?
Украина
Европа умоляет Украину взяться за ум
Политика
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
Общество
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста

Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.

По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Политика
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Общество
ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев
Религия
РПЦ обвинила россиян в потакании неоязычеству
Любовь Степушова Либералы в Европе заговорили, как патриоты в России Любовь Степушова Василий Амирджанов НАТО запретило греческой армии спасать людей Василий Амирджанов Дарья Касьянова О чем говорят люди в барах Дарья Касьянова
Комментарии
Производитель бытовой техники решил попиариться на Путине
Ученые: смартфоны в школах плодят тупиц
После выкриков "Слава Украине!" хорватский футболист перейдет в "Ливерпуль"
Можно повышать!: Bloomberg назвал Россию страной с дешевым бензином
"Это все маг с НЛП!": казаки открестились от реестра "врагов народа"
Алексей Венедиктов ушел из руководства "Эха Москвы"
Украина нашла себе богатого спонсора
Порошенко обвинили в незнании истории
Белорус объявил Советскую армию преступной
В Польше выяснили, как Россия обыгрывает Европу
Без "Армат": почему российскую армию оставляют без новейших танков
Белорус объявил Советскую армию преступной
Стыдоба: четверть россиян даже не понимают, что читают
Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?
ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев
Белорус объявил Советскую армию преступной
Американские сенаторы разослали письма-предупреждения "распоясавшимся" странам
Стыдоба: четверть россиян даже не понимают, что читают
Можно повышать!: Bloomberg назвал Россию страной с дешевым бензином
ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев
США подсказывают России способ признания Крыма
Мир
Кто и почему ревнует Анкару к Москве

Турецкий президент в ходе визита в США не жалел дифирамбов в адрес их лидера. Однако сегодня между ними как будто пробежала черная кошка. Что же произошло?

Кто и почему ревнует Анкару к Москве
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Новости Армении
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Греция в огне. И на грани революции?
Евросоюз
Греция в огне. И на грани революции?
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Куда ведет новый африканский курс России
Новости Африки
Куда ведет новый африканский курс России
Трамп переживает, что русские его не хотят
США и Канада
Трамп переживает, что русские его не хотят
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
События недели
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Евросоюз
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Бывший СССР
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
Ближний Восток
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался