Путин позволил наказывать коллекторов без суда

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал законопроект, что, судя по всему, серьезно повлияет на работу российских банков. Отныне административные расследования в отношении коллекторов можно будет проводить еще до того, как дело окажется в суде.

1 января 2017 года вступил в силу закон о защите граждан от действий коллекторов. За полтора года действия закона Федеральная служба судебных приставов получила порядка 5 тысяч обращений по поводу нарушений коллекторами законодательства о правах физических лиц. Привлечь нарушителей к административной ответственности не представлялось возможным. Приставы, например, не могли даже получить расшифровку звонков от сотовых операторов, чтобы подтвердить факт того, что коллекторы досаждали человеку.

Теперь же, еще до того, как дело окажется в суде, приставы смогут запускать административное расследование в отношение тех, кто нарушил закон.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" писала о готовящемся войти в силу законопроекте. Благодаря ему россияне в скором времени могут и вовсе забыть о звонках коллекторов. Правда, касается это пока лишь тех россиян, кто не брал денег в кредит, но по ошибке коллекторы продолжают им названивать и не оставляют в покое.

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