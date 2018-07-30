Стыдоба: четверть россиян даже не понимают, что читают

Министр просвещения Ольга Васильева заявила о том, что некоторые россияне не владеют навыком функционального чтения. Об этом она рассказала на встрече с педагогами в Хакасии, сообщает "Российская газета".
"По функциональному чтению мы отстаем по сравнению с нашей же историей, допустим, 10-летней давности. И тут нужно честно сказать, что потери начинаются в раннем возрасте. Тяжелые осложнения появляются уже в 5-6 классе: ребенок читает текст и не понимает прочитанного, не может изложить его своими словами", - рассказала Васильева.
Изменить ситуацию в лучшую сторону собираются при помощи реализации проекта "Современная школа". В нем будут использовать новые методы воспитания и обучения. Планируется внести изменения в содержание программ на основе практики международных исследований.
Ранее "Правда.Ру" писала, развитие цифровых технологий постепенно превращает процесс чтения книг в рудимент истории. Однако читать книги все-таки следует, говорят нейрофизиологии. Недавнее исследование ученых из Великобритании доказало, что это занятие приносит для организма не меньше пользы, чем спортивные упражнения, поскольку в процессе чтения человек упражняет весь мозг.
Так, опрос фонда "Общественное мнение" показал, что Россия перестала быть самой читающей страной, и 44 процента наших граждан за год вообще ни разу не открывали книгу. Действительно, молодое поколение сегодня все чаще отдает предпочтение просмотру фильмов и аудиокнигам, давно позабыв о том, что значит держать в руках печатное издание. Между тем, ученые установили, что чтение книг необходимо современному человеку так же, как и двадцать лет назад, выявив также и ту литературу, которая наиболее благотворно влияет на развитие человеческого интеллекта.
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