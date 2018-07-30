Как реформа ФСИН спасет охранников-садистов

Федеральная служба исполнения наказаний отреагировала на пытки заключенного в одной из колоний города Ярославля. Отныне во всех учреждения подобного типа будут проводиться собрания, на которых будут разбираться поведение и проступки охранников.

Фото: Fotodom.ru

По мнению представителей ФСИН, такая инициатива сократит количество издевательств в колониях. Но правозащитники же придерживаются мнения, что все станет только хуже. По их словам, такие собрания с определением "лучшего работника месяца" никак не скажутся на пытках и превышении должностных полномочий со стороны охранников колоний.

Правозащитники и граждане, имеющие опыт работы в правоохранительных органах, заявляют, что в первую очередь необходимо ужесточить отбор надзирателей. Среди охранников тюрем, заявляют они, действуют те же законы, что и среди уголовников — никто никогда не будет сдавать "своих", не будет жаловаться и осуждать коллег. Поэтому многие и придерживаются мнения, что инициатива с регулярными собраниями в тюрьмах никогда не принесет ожидаемых плодов.

Бороться со столь масштабной проблемой можно не только принимая на работу опытных и прошедших жесткий отбор сотрудников, но и постоянными проверками надзорных органов, считают правозащитники.

Напомним, что в конце второго месяца лета в сети Интернет появились шокирующие кадры издевательств над заключенным колонии города Ярославля Евгением Макаровым. Так, закованного в наручники заключенного пытали сразу несколько надзирателей.

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