Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?

В десятках городов по всей территории России прошли массовые акции протеста против повышения пенсионного возраста. Самыми массовыми митингами, как этого и следовало ожидать, были акции в столице. По данным МВД, в субботу на проспекте Сахарова собрались около 7 тысяч москвичей, в воскресенье, там же — около 3 тысяч.

Фото: facebook.com/ скм

В субботу митинг проходил под патронажем партии КПРФ, воскресную же акцию организовали либертарианцы. Разные источники свидетельствуют о разной численности митингов, но все сходятся в одном — акция КПРФ собрала как минимум вдвое больше народу. Это при том, что повестка воскресного протестного митинга была гораздо шире — помимо отмены повышения пенсионного возраста, там также бастовали против "пакета Яровой" и повышения НДС.

Политические эксперты отмечают, что у граждан Российской Федерации сегодня и в самом деле полно причин выражать свой протест. Явка, конечно, могла быть и намного больше, но, учитывая, что протестные акции проходят в период дачных участков и отпусков, она вполне приемлемая. Специалисты заявляют, что российской правительство, скорее всего, ожидало меньшего. "Опрокинуть" пенсионную реформу, конечно, не получится, но о своем мнении власть народ все-таки оповестил.

Эксперты придерживаются мнения, что осенью рост протестной активности возрастет в разы.

Читайте также:

"Они живут, а мы выживаем": народ высказал мнения…