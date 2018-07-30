Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?

Общество

В десятках городов по всей территории России прошли массовые акции протеста против повышения пенсионного возраста. Самыми массовыми митингами, как этого и следовало ожидать, были акции в столице. По данным МВД, в субботу на проспекте Сахарова собрались около 7 тысяч москвичей, в воскресенье, там же — около 3 тысяч.

Итог пенсионных митингов: сегодня
Фото: facebook.com/ скм

В субботу митинг проходил под патронажем партии КПРФ, воскресную же акцию организовали либертарианцы. Разные источники свидетельствуют о разной численности митингов, но все сходятся в одном — акция КПРФ собрала как минимум вдвое больше народу. Это при том, что повестка воскресного протестного митинга была гораздо шире — помимо отмены повышения пенсионного возраста, там также бастовали против "пакета Яровой" и повышения НДС.

Политические эксперты отмечают, что у граждан Российской Федерации сегодня и в самом деле полно причин выражать свой протест. Явка, конечно, могла быть и намного больше, но, учитывая, что протестные акции проходят в период дачных участков и отпусков, она вполне приемлемая. Специалисты заявляют, что российской правительство, скорее всего, ожидало меньшего. "Опрокинуть" пенсионную реформу, конечно, не получится, но о своем мнении власть народ все-таки оповестил.

Эксперты придерживаются мнения, что осенью рост протестной активности возрастет в разы.

Читайте также:

"Они живут, а мы выживаем": народ высказал мнения…

Найден фрукт, укрепляющий сердце и иммунную систему Найден фрукт, укрепляющий сердце и иммунную систему

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Пенсия — источник тревоги?
Темы Москва пенсия Россия реформа митинги
Обсудить
Актуальная аналитика
Криптовалюты
Криптотуризм в России и другие новости крипторынка
Формула небес
Я - Лев. Есть кто круче меня?
Советское наследие
Русские полководцы на советских орденах
Новости Все >
Столичные апартаменты опять подорожали
"Бредом" в украинских учебниках поражен даже Рабинович
Итог пенсионных митингов: сегодня "пшик", осенью - бунт?
Не хотим и не можем: Россия прекращает строить "Русланы"
Экс-посол Макфол: "Русские санкции убили мою карьеру"
Застройщику "Невского" разрешили открыть продажи
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев
National Interest: "Т-80 — это не шутка"
Порошенко обвинили в незнании истории
Читательский топ
Американские сенаторы разослали письма-предупреждения "распоясавшимся" странам
CNN: Россия не дает забыть о своей военной мощи
Найден фрукт, укрепляющий сердце и иммунную систему
Ученые: ожили существа, замерзших 30 тысяч лет назад
Работа правительства США будет прекращена - Трамп перешел к угрозам
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Почему Юлия Скрипаль решила вернуться на Родину

Россиянка Юлия Скрипаль, которая была отравлена в Великобритании вместе со своим отцом - экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, хочет вернуться на Родину

Почему Юлия Скрипаль решила вернуться на Родину
США подсказывают России способ признания Крыма
Украина
США подсказывают России способ признания Крыма
Мировая кооперация
Сверим часы: три условия краха доллара
Происшествия
ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте
Общество
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста

Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.

По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
США подсказывают России способ признания Крыма
Украина
США подсказывают России способ признания Крыма
Украина
Европа умоляет Украину взяться за ум
Религия
Путин рассказал о долге каждого россиянина
Общество
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста

Тысячи россиян вышли на улицы своих городов, чтобы выразить недовольство пенсионной реформой.

По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Политика
Автор пенсионной реформы считает народ "топливом"
Религия
РПЦ обвинила россиян в потакании неоязычеству
Мир
Президент Молдавии выступил против вывода российских войск из Приднестровья
Соломон Соловьев Я - Лев. Есть кто круче меня? Соломон Соловьев Игорь Буккер Русские полководцы на советских орденах Игорь Буккер Айдын Мехтиев Кто и почему ревнует Анкару к Москве Айдын Мехтиев
Комментарии
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
CNN: Россия не дает забыть о своей военной мощи
ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте
CNN: Россия не дает забыть о своей военной мощи
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
ФСБ предотвратила жуткий теракт в общественном транспорте
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
В Прибалтике призвали разделить Россию на части
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
Ранее невиданное: почему засомневались в новом российском оружии
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
По всей России прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста
Ранее невиданное: почему засомневались в новом российском оружии
Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы
Новости Армении
Бунт в Армении: вот он был, и всё?..

После апрельско-майского всплеска интереса к ереванским событиям нынче практически полная информационная тишина за пределами Армении. Почему?

Бунт в Армении: вот он был, и всё?..
Греция в огне. И на грани революции?
Евросоюз
Греция в огне. И на грани революции?
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
США и Канада
Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма
Куда ведет новый африканский курс России
Новости Африки
Куда ведет новый африканский курс России
Трамп переживает, что русские его не хотят
США и Канада
Трамп переживает, что русские его не хотят
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
События недели
Повстанцы Йемена просят Путина вмешаться. Почему Кремль выжидает?
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Евросоюз
Что Герасимов объяснил Меркель в Берлине
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Бывший СССР
Доплясался: как Бердымухамедов сдает страну исламистам
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
Ближний Восток
Франция отказалась от гуманитарной блокады Сирии
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
Украина
Скоро, очень скоро: у Киева опять есть план насчет Крыма
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался