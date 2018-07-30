Экс-посол Макфол: "Русские санкции убили мою карьеру"

Бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол больше не может изучать страну, как раньше, из-за введенных против него санкций РФ. Об этом он сообщил в интервью телеканалу MSNBC.

Фото: commons.wikimedia.org/Kuhlmann / MSC

Также Макфол сказал, что его жизнь кардинально изменилась после того, как в силу вступили визовые ограничения.

"Я говорю с вами из Стэнфордского университета, я явлюсь профессором уже три десятка лет. Вся моя научная деятельность была посвящена исследованиям о России. Моя академическая карьера и возможность проводить реальные исследования закончены", - рассказал Макфол.

Санкции против экс-посла ввели в ноябре 2016 года. Как заявлял сам дипломат, это произошло из-за того, что он имел близкие отношения с Бараком Обамой. "Интерфакс" со ссылкой на свои источнике в российском МИДе в то же время сообщал, что на Макфола наложили ограничения из-за его "активного участия в разрушении двусторонних отношений".

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