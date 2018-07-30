ОБСЕ решилось на поездку в Крым. Но через Киев

Делегация дипломатов из ОБСЕ может посетить полуостров. Такой вопрос рассматривается в Бюро по демократическим институтам и правам человека. Об этом сообщают "Известия".
Команда ОБСЕ должна будет оценить ситуацию с нарушением прав человека в регионе. Правда, члены группы намерены попасть на территорию Крыма исключительно через Украину. Для этого им понадобится соответствующее приглашение Киева и помощь властей республики в том, чтобы дипломаты смогли добраться на полуостров с украинской стороны.
Георгий Мурадов, вице-премьер республики и постпред региона при президенте РФ, заявил, что пойдет навстречу дипломатам и добавил, что в России всегда ждут международных наблюдателей. Только уладить поездку без участия Москвы у ОБСЕ не получится, заявил он.
"Некоторые получают украинскую визу и с ее помощью пытаются попасть сюда, тем самым недвусмысленно давая понять, что Крым якобы принадлежит Украине. Крым - территория России. Следовательно, приехать на полуостров, не обговорив этот вопрос с Москвой, невозможно", - сказал Мурадов.
Ранее "Правда.Ру" писала, на конференции ОБСЕ "Человеческое измерение" центральным вопросом дискуссий прошлого года стал Крым.
Официальная украинская делегация, к месту и не к месту, называла его оккупированной территорией и требовала немедленного возврата. Ей вторил глава американской делегации. Российские дипломаты спокойно отвечали, что Крым добровольно вошел в состав РФ на основании решения его народа, но их аргументы общественные обвинители слышать не желали.
Все остальные участники конференции вопрос о Крыме обходили стороной. Это говорит о том, что его вхождение в состав России основной частью членов ОБСЕ, а их всего 57, уже практически не оспаривается.
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