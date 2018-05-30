Очки наденьте: к 2050 году половина человечества будет близорукой

Развитие информационных технологий в ответе за то, что к 2050 году 50 процентов людей на планете станут близорукими. Такую цифру озвучила сотрудник ФГБУ ВО РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ, куратор межпрофессионального альянса по охране зрения "Врата солнца" Татьяна Павлова.
Оказывается, согласно статистике, количество близоруких людей увеличивается с каждым годом. За последнее десятилетие количество случае миопии у детей и подростков возросло в полтора раза.
К 2050 году десять процентов будут иметь высокую степень близорукости, а около миллиарда людей будут слепы.
Это заявление было сделано на конференции, прошедшей в рамках открывшегося сегодня уже в 12-й раз Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России».
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