Московские аллергики вздохнут спокойно через 10 лет

"Тополиный пух, жара…" и далее по тексту. Оказывается, ежегодный кошмар многих московских аллергиков прекратится через 10-15 лет.

Об этом рассказал глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский. Тополя Москвы просто перестанут выделять пух.

По его словам, даже в нынешнем году пуха намного меньше. Многое зависит и от метеоусловий. В прошлом году настоящее лето пришло позже, соответственно, и пух полетел ближе к конце первого летнего месяца. В этом году "пушинки" ждут москвичей в первой декаде июня.

Глава департамента напомнил, что согласно проведенным исследованиям не сам пух провоцирует аллергию. Будучи природным фильтром, он впитывает вредные вещества, включая канцерогенные, и именно они, попадая в дыхательные пути, вызывают аллергическую реакцию.

Кульбачевский рассказал, что тополя в Москве были высажены в пятидесятые-шестидесятые годы XX века, в основном это были мужские особи, которые не должны выделять пух. Однако они, по его словам, мутировали, поэтому город ежегодно оказывается во власти пуха.

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