Московские аллергики вздохнут спокойно через 10 лет

"Тополиный пух, жара…" и далее по тексту. Оказывается, ежегодный кошмар многих московских аллергиков прекратится через 10-15 лет.
Об этом рассказал глава департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский. Тополя Москвы просто перестанут выделять пух.
По его словам, даже в нынешнем году пуха намного меньше. Многое зависит и от метеоусловий. В прошлом году настоящее лето пришло позже, соответственно, и пух полетел ближе к конце первого летнего месяца. В этом году "пушинки" ждут москвичей в первой декаде июня.
Глава департамента напомнил, что согласно проведенным исследованиям не сам пух провоцирует аллергию. Будучи природным фильтром, он впитывает вредные вещества, включая канцерогенные, и именно они, попадая в дыхательные пути, вызывают аллергическую реакцию.
Кульбачевский рассказал, что тополя в Москве были высажены в пятидесятые-шестидесятые годы XX века, в основном это были мужские особи, которые не должны выделять пух. Однако они, по его словам, мутировали, поэтому город ежегодно оказывается во власти пуха.
Читайте также:
Лечение аллергии у детей и взрослых: методы и способы
Специалисты поняли механизм возникновения аллергии
Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.
Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.
Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить льготы на энергорынке.
К 2030 году самые мощные воздушные силы в мире будут принадлежать хорошо зарекомендовавшим себя в этой области странам - США, России и Великобритании.