Не ждали: пациента с полисом ОМС с руганью выгнали из клиники

В Екатеринбурге пациенту не просто отказали в лечении по ОМС, но и со скандалом выставили из медучреждения.

Фото: youtube

Молодой человек по имени Иван обратился в стоматологию № 9 с острой зубной болью. Вместо того, чтобы записать его на прием, администратор клиники накричала на посетителя и выгнала его.

Екатеринбуржец сначала обратился в другую клинику, но там его направили в больницу по месту жительства. Стоматология № 9 — частная, но в ней принимают по полису ОМС. Перед походом к врачу, Иван проконсультировался со страховой компанией. Его заверили, что по причине острой боли помощь должны оказать сразу же. Однако на деле все оказалось по-другому. Администратор больницы сообщила Ивану, что на бесплатный прием можно попасть только утром или с двух часов дня. Пациент сослался на комментарий страховщиков, но женщина ответила, что ей "по барабану". Когда Иван попытался заснять видео разговора, сотрудница стоматологии начала кричать, выбежала из регистратуры и попыталась отобрать камеру. В итоге администратор проводила посетителя фразой "Пошёл вон!".

Ивану пришлось обратиться в платную клинику, где с него за услуги взяли 9 тысяч рублей. Молодой человек написал претензию в страховую компанию. Агенты попытались разобраться в случившемся и позвонили в стоматологию №9, но сотрудник регистратуры не стала их слушать и бросила трубку. Теперь екатеринбуржцу возместят потраченные деньги только в том случае, если он предоставит страховщикам чек и справку о том, что обратился в платное медучреждение именно с острой болью.

В подобных ситуациях, когда вам отказывают в лечении, специалисты рекомендуют сразу обращаться к заведующему клиникой.

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