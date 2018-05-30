Госдума предложила снять лимиты с выплат по ОСАГО

Депутаты Госдумы предлагают снять лимиты на выплаты по ОСАГО. По их мнению, это поспособствует увеличению числа оформлений ДТП по европротоколу. Об этом сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия".

Фото: flickr.com

Ранее Центробанк утвердил изменения в правила ОСАГО, согласно которым максимальная сумма выплаты по европротоколу увеличится в два раза — до 100 тысяч рублей. Указанные изменения вступают в силу 1 июня 2018 года. Европротокол можно будет оформить даже при наличии разногласий между участниками аварии. При этом, чтобы оформить ДТП без вызова ГИБДД, потребуется наличие в автомобиле спутниковых систем ГЛОНАСС или специального мобильного приложения.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает неоправданным установление лимитов по выплатам ОСАГО, поскольку это психологически сдерживает водителей самостоятельно оформлять европротокол. Депутат напомнил, что изначально ОСАГО задумывалось как социальный проект. "﻿Он должен был стимулировать водителей на законопослушное поведение. Это так называемая система бонус-малус, когда аккуратным водителям стоимость полиса снижается, а нарушителям повышается", — приводит пресс-служба слова Лысакова. А российские страховые компании восприняли это явление исключительно как коммерцию, полагает парламентарий.

"Сегодня их задача заключается в том, чтобы собрать денег как можно больше, а отдать как можно меньше. Ни о какой справедливости речи нет. Страховые компании в настоящее время требуют самостоятельно устанавливать цены на полисы ОСАГО, создавая тем самым социальную напряжённость в стране", — отметил депутат.

В этом он видит основную проблему. Лысаков обратил внимание, что средние выплаты по ОСАГО в РФ ещё недавно составляли 27 тысяч рублей, а сейчас порядка 64 тысяч. "В связи с этим возникает логичный вопрос: зачем вообще устанавливать лимит выплат и ограничивать его 100 тысячами?" — сказал депутат. Он также напомнил, что в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях лимит установлен в размере 400 тысяч рублей.

Кроме того, парламентарий полагает, что сотрудникам ГИБДД нужно запретить выезжать на страховые случаи, если нет жертв или тяжких телесных повреждений.

Первый замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов также опасается значительного повышения стоимости полисов ОСАГО после увеличения лимита по европротоколу. Также он указывает на то, что оборудование автомобиля спецсистемами на основе ГЛОНАСС потребует от его владельца дополнительных расходов и видит проблему в запрете устанавливать на гарантийные машины дополнительное оборудование.

Ранее Российский союз автостраховщиков проинформировал, что получает жалобы от мотоциклистов на отказ страховых компаний в оформлении полисов ОСАГО. И сейчас Центробанк пытается выяснить причины этой ситуации. Об этом в кулуарах собрания Ассоциации банков России сообщил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, статистика показывает, что именно по мотоциклистам тариф должен быть снижен.

"Одновременно с этим мы выяснили, что у ряда крупных компаний непросто купить полис ОСАГО именно для мотоциклистов. Вот с чем это связано, мы пытаемся сейчас разобраться", — сообщил зампред ЦБ.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook