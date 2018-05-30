Водитель, который был за рулем 147-ой "Газели", врезавшейся в «мост глупости», где уже давно висит предупреждение "Газель не пройдет", рассказал, почему совершил такой отчаянный поступок. Шофер поделился своими мотивами в телеграм-чате "Газельки".
"Ну, мало ли, что пишут "не пройдет". Я вначале не видел надписи, а объезжать - время терять. Потом предупреждение увидел, подумал, что специально написали, чтобы грузовики не шлялись. Ну, и на глазок прикинул... У кого-то не пройдет, а у нас, русских - пройдет, родная! И поехал, мммать. Ну, кто знал, что правда не пройдет?" - посетовал водитель «Газели».
«Мост глупости» появился в 2009 году. Он расположен на Ленсоветовской дороге под Софийской улицей в Санкт-Петербурге. Высота переправы чуть больше двух метров. Чтобы предупредить водителей грузовых авто, на путепроводе разместили табличку "Газель не пройдет" - но, несмотря на это, под мостом регулярно застревает очередной грузовик. За месяц в среднем разбиваются две машины.
Недавно "Мост глупости" отметил юбилей - число врезавшихся автомобилей достигло 150.
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