Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Как "пакет Яровой" залез в карман каждой семьи

Общество

Интернет-провайдеры начнут повышать цены на тарифы уже этим летом. Компаниям нужны дополнительные средства, чтобы исполнить требования "пакета Яровой". Стоимость услуг вырастет в среднем на 8-10%.

Так, провайдер ООО "Телекомпас" (бренд "Комфортел") из Петербурга намерен поднять цены уже с 1 июля. Тарифы вырастут на 8%. Как заявили представители компании, "Телекомпасу" потребуется более 60 млн рублей на исполнение законов Яровой. За счет повышения стоимости услуг, провайдер сможет возместить эти затраты в течение пяти лет.

На 10 % поднимет цены "Дом.ru" (АО "ЭР-Телеком Холдинг"). Однако в компании это связывают с развитием экономической ситуации в стране, а не с исполнением антитеррористических законов.

Не совсем ясно, как будет развиваться ситуация у других поставщиков услуг. Например, бюджет "Ростелекома" не предусматривает дополнительные расходы на исполнение "пакета Яровой". В "Мегафоне" и "МТС" этот вопрос не комментируют.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что согласно антитеррористическим законам Яровой, через два года все отечественные операторы связи будут обязаны хранить на территории России текстовые сообщения, голосовую информацию, звуки, видео и иную информацию, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Закон также обязывает интернет-компании при использовании дополнительного кодирования сообщений пользователей представлять в ФСБ ключи для их декодирования.

Что теперь будет: США объявили Россию убийцей MH-17 Что теперь будет: США объявили Россию убийцей MH-17
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы Россия рост цен интернет пакет Яровой законы Яровой семейный бюджет сотовые операторы интернет-провайдеры
Обсудить
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Как сделать из Азербайджана врага России
Нефть
Кто в России дает добро на повышение цены на бензин?
Армия России
ПЗРК “Игла”: подразделения войсковой ПВО уничтожили 50 самолетов и ракет противника
Читательский топ
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Новости Все >
Попытки "Нафтогаза" взыскать 2,56 млрд долларов подтверждены "Газпромом"
Названа самая финансово выгодная диета
Oil Price: Россия одолела США в газовой "битве" за Европу
Ученые хуже машины распознают рак кожи
СМИ: ВВС США остались без запчастей
Западные СМИ: почему Су-35С не хуже Су-57
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину

Китайские эксперты заявили о том, что пока страна не имеет на вооружении межконтинентальных стратегических бомбардировщиков, поэтому вопрос оснащения остается открытым.

СМИ Китая: Россия сорвала продажу украинских Ту-160 Пекину
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка

Американцы продолжают прямолинейно озвучивать тему о моральном превосходстве США над Россией.

Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Политика
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Мир
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Экономика
Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа

Руководство En+ Group обратилось к правительству России с просьбой предоставить  льготы на энергорынке. 

Попавшие под санкции олигархи хотят взять деньги с народа
Китай официально обвинил США во вторжении
Мир
Китай официально обвинил США во вторжении
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Мир
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Любовь Степушова Как сделать из Азербайджана врага России Любовь Степушова Василий Амирджанов Иван Васильевич подвергся репрессии Василий Амирджанов Соломон Соловьев Астролог: рожденные 30.05 неотразимы Соломон Соловьев
Комментарии
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
В правительстве Украины призвали сжечь Москву
Что теперь будет: США объявили Россию убийцей MH-17
Хроника: как Израиль разбомбил сектор Газа
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
ABC News: сын Кеннеди проговорился о реальном убийце отца
Полковник США: русские должны заткнуться, когда говорит великая Америка
Премьер Украины объяснил повальное бегство сограждан из страны
Как при царе: элита передает Россию своим детям-мажорам
"Нужен переворот и мощь НАТО": Навальный на Украине объявлен предателем
Разоблачено: почему российский "Бук" не сбивал MH-17
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Все подробности: кто, как и почему убил или казнил Бабченко
Хроника: как Израиль разбомбил сектор Газа
Российский ученый предсказал уничтожение инопланетян человечеством
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Если бензин дорожает - это хорошо для дорог
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Мир
СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия

К 2030 году самые мощные воздушные силы в мире будут принадлежать хорошо зарекомендовавшим себя в этой области странам - США, России и Великобритании.

СМИ: британские ВВС - самые грозные в мире на десятилетия
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
США и Канада
СМИ: старый F-15 запросто расправится с Су-57 в воздухе
Почему американцы бегут из Калифорнии
США и Канада
Почему американцы бегут из Калифорнии
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Мир
Как Россия спохватилась и сделала ставку на ЧВК
Как была запущена вторая "холодная война"
США и Канада
Как была запущена вторая "холодная война"
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Евросоюз
Снова братушки: в Болгарии назрели перемены
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
Евросоюз
Достоевский - Макрону: "Не брат ты мне"
США - государство-террорист номер один. Доказательства
США и Канада
США - государство-террорист номер один. Доказательства
Когда Прибалтика станет нищей
Прибалтика
Когда Прибалтика станет нищей
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
США и Канада
Генералы требовали от Кеннеди начала ядерной войны. Как это было
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался