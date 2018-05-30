Как "пакет Яровой" залез в карман каждой семьи

Интернет-провайдеры начнут повышать цены на тарифы уже этим летом. Компаниям нужны дополнительные средства, чтобы исполнить требования "пакета Яровой". Стоимость услуг вырастет в среднем на 8-10%.

Так, провайдер ООО "Телекомпас" (бренд "Комфортел") из Петербурга намерен поднять цены уже с 1 июля. Тарифы вырастут на 8%. Как заявили представители компании, "Телекомпасу" потребуется более 60 млн рублей на исполнение законов Яровой. За счет повышения стоимости услуг, провайдер сможет возместить эти затраты в течение пяти лет.

На 10 % поднимет цены "Дом.ru" (АО "ЭР-Телеком Холдинг"). Однако в компании это связывают с развитием экономической ситуации в стране, а не с исполнением антитеррористических законов.

Не совсем ясно, как будет развиваться ситуация у других поставщиков услуг. Например, бюджет "Ростелекома" не предусматривает дополнительные расходы на исполнение "пакета Яровой". В "Мегафоне" и "МТС" этот вопрос не комментируют.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что согласно антитеррористическим законам Яровой, через два года все отечественные операторы связи будут обязаны хранить на территории России текстовые сообщения, голосовую информацию, звуки, видео и иную информацию, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. Закон также обязывает интернет-компании при использовании дополнительного кодирования сообщений пользователей представлять в ФСБ ключи для их декодирования.