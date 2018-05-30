"Вызывайте Поклонскую!": уральцы восстали против Николая II

Скандал разразился в свердловском поселке Билимбай из-за идеи установить монумент царю Николаю II. Активисты даже направили прошение на имя архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, в котором призывают установить изваяние в ином месте.

Жители, они же прихожане поселковой церкви, сетуют, что их мнения никто не спросил, прежде чем создавать проект. По мнению билимбайцев, памятник — повод привлечь внимание к некоторым персонам во время визита патриарха Кирилла на Свердловщину. Кроме того, местные утверждают, что царь не посещал их малую родину, а его изваяние будет постоянно напоминанием о трагедиях гражданской войны и повлечет за собой разлад, который уже зародился, хотя монумент еще не поставлен.

Глава населенного пункта также высказался против инициативы. По его словам, с ним, как и с жителями никто не согласовывал проект. Кроме того, территория вокруг храма пока не благоустроена, ее лишь недавно передали приходу. Глава отметил, что памятник, по сути, будет стоять посреди поля, где его смогут испортить вандалы.

Как сообщали СМИ, идея монумента в Билимбае принадлежит председателю регионального Союза десантников Евгению Тетерину. Спонсируют начинание основатели фонда "Строганофф" братья-бизнесмены Андрей Моисеев и Станислав Могила. Они уже создали в поселке музейный комплекс, посвященный Строгановым и летчику-испытателю Бахчиванджи. Бизнесмены утверждают, что жителей оповещали об установке монумента. Кроме того, бюст уже отлит и готовится площадка для его установки.

В Екатеринбургской митрополии постарались сохранить нейтралитет, заявив, что поддерживают идею фонда "Строганофф", однако считают установку памятника общим делом, которое должно объединять людей.