Как при царе: элита передает Россию своим детям-мажорам

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Власть и бизнес сосредоточатся в руках отпрысков российских чиновников. Таково заключение фонда "Петербургская политика".

Эта тема "всплыла" после назначения Дмитрия Патрушева на должность главы Министерства сельского хозяйства. Чиновник приходится сыном главе секретаря Совбеза и экс-главе ФСБ Николаю Патрушеву.

Стоит отметить, что карьерный успех пришел и к брату Дмитрия Андрею. В 2015 году он занял пост вице-президента "Газпромнефти". Не менее успешным оказался и сын Сергея Иванова, представителя президента РФ по экологическим вопросам. Названное в честь отца 37-летнее чадо возглавляет "Алросу". Сложился карьерный путь и у отпрыска

главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексея. Он трудится на должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации. На этот пост он пришел из департамента имущественных отношений Минобороны РФ, где был замдиректора.

Также неплохо обстоят дела и у сыновей бывшего премьера Михаила Фрадкова. Старший Петр — первый зам во Внешэкономбанке, младший Павел — зам управделами президента.

Карьере детей некоторых региональных чиновников также остается лишь позавидовать. Например, чадо главы Челябинской области Александр Дубровский — хозяин Бобровского завода железобетонных конструкций "Энергия".

Тема преемственности связана со старением руководящего звена. Ранее, в 2000-ые годы, больше говорили о том, какие должности занимают супруги чиновников. Кроме того, нынешняя тенденция снижает шанс пробиться во власть другим кандидатам.

По мнению политолога Игоря Рябова, в такой системе больше плюсов, нежели минусов: наследники, пройдя ряд проверок, трудятся на благо страны, а не тратят состояние отцов.

Кроме того, СМИ приводят позицию, что детям чиновников приходится вдвое больше трудиться, чтобы оправдать свое пребывание в том или ином кресле.