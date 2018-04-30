"Турецкий поток" дострен

Строительство морской части первой нитки "Турецкого потока" завершил "Газпром". Об этом говорится в сообщении компании.

Речь идет о глубоководной укладке у черноморского побережья Турции.Сейчас ведется сооружение приемного терминала в районе поселка Кыйыкей.

"С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены", - уточнили в "Газпроме".

Строительство глубоководного участка первой очереди вело судно Pioneering Spirit компании Allseas. Оно же займется укладкой глубоководной части второго направления в третьем квартале 2018 год.В компании отметили высокие темпы строительства.

Суммарно по двум ниткам построен уже 1161 километр морского газопровода, что составляет 62 процента от его общей протяженности.Проект "Турецкий поток""Турецкий поток" предполагает строительство через Черное море газопровода, который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок газа турецким потребителям.

Вторая - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области. Как Россия оставит Украину без транзита газа. По плану работы должны закончиться в декабре 2019 года. "Газпрому" будет принадлежать весь морской участок газопровода.

Также компания полностью возьмет на себя финансирование строительства обоих направлений. Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции будет возводить местная Botas."Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.

"Турецкий поток", без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.