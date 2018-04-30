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Источник Правда.Ру

Маккейн попросил позаботиться о дочери

Общество

Американский сенатор Джон Маккейн, которому в прошлом году диагностировали рак мозга, попросил зятя, издателя журнала The Federalist Бена Доменека "позаботиться о Меган", дочери политика.

Маккейн попросил позаботиться о дочери. 386516.jpeg

Об этом сообщает газета The Arizona Republic, ссылаясь на твит Доменека, который он впоследствии удалил.Сенатор Джон Маккейн в Конгрессе США.

25 сентября он заявил, что врачи дают ему "плохой прогноз" на излечение от рака"Джон обнял меня сегодня. Он попросил меня позаботиться о Меган.

Я сказал, что позабочусь, - написал он. - Идите к черту, бездушные психи. Отправляйтесь в ад".По данным СМИ, Доменек удалил твит примерно через полтора часа после публикации.

Непонятно, что побудило его написать такое сообщение.Ранее в этом месяце 81-летний Маккейн попал в больницу с дивертикулитом (инфекционным заболеванием кишечника). Его прооперировали.

По словам жены, после операции он чувствовал себя хорошо. Маккейн, занимающийся в сенате делами Комитета по вооруженным силам, известен агрессивной позицией по отношению к России.

В марте он раскритиковал Дональда Трампа за то, что тот поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Весной прошлого года он называл Россию более серьезной угрозой, чем "Исламское государство"*.

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