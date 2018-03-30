Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Волгограде к Дню Победы поставят памятник офицеру вермахта

Общество

В Волгограде 10 мая состоится церемония открытия бюста экс-министру обороны ФРГ Франсу Йозефу Штраусу, коррупционеру и офицеру вермахта, командовавшего взводом зенитной артиллерии уничтожавшей Сталинград, пишет ИА СоцИнформБюро.

В Волгограде к Дню Победы поставят памятник фашисту. В Волгограде к Дню Победы поставят памятник фашисту
Франс Штраус. Фото: REX

С 7 по 11 мая Волгоград посетит баварская делегация, которая и является инициатором установки бюста. На сайте Ost-West-Wirtschafts-Forum — организации, выступающей за дружбу "Запада и Востока", опубликован план пребывания немцев в России. 8 мая делегаты "посетят товарищеский матч по футболу молодежных сборных России и Германии на стадионе Зенит", 9 мая посмотрят "военный парад на площади Павших Борцов", а 10 мая в терминале "С" волгоградского аэропорта "примут участие в торжественном открытии бюста Франсу Йозефу Штраусу".

Особенно подчеркивается, что "бюст будет установлен на фоне портретов легендарных советских авиаконструкторов Ильюшина и Яковлева".

Штраус — типичный солдат Вермахта, награжденный Железным крестом и Крестом за "боевые заслуги". Он был в лагере для военнопленных, но его отпустили за отсутствием доказательств военных преступлений, хотя доподлинно известно, что его зенитный взвод беспощадно сбивал советскую авиацию. И теперь потомки защитников Сталинграда будут смотреть на вылитый в бронзе бюст врага.

После войны Штраус стал генсеком ХСС, в 1949 году его избрали депутатом Бундестага, в котором стал руководителем группы ХСС и заместителем председателя фракции ХДС/ХСС. В 1953 году он становится федеральным министром по особым поручениям, а в 1956 — министром обороны в правительстве канцлера Конрада Аденауэра. На посту министра обороны он попал в центр крупного коррупционного скандала, журналисты неоднократно публиковали материалы о личной заинтересованности министра обороны Франца-Йозефа Штрауса при распределении строительных подрядов. По мнению журналистов, министр получал крупные взятки и "откаты" от строительных компаний, в частности, компании FibAG.

Действия Штрауса получили широкую огласку в прессе. Штраус предпринимал попытки оправдаться, но они не увенчались успехом. Уже в середине декабря 1962 г. ему пришлось подать в отставку. В 1966–1969 годах Штраус занимает пост министр финансов в правительстве "большой коалиции" ХДС/ХСС — СДПГ во главе с канцлером Куртом Кизингером, а с 1978 по 1988 год — пост премьер-министра Баварии. В ходе всей своей политической карьеры Франц-Йозеф Штраус был ярым борцом с коммунизмом. О своем фашистском прошлом он не жалел, годы войны называл "драгоценной школой жизни". В своих мемуарах Штраус пытался даже фантазировать, что было бы, если бы победил Гитлер.

Открыть памятник фашисту предлагает житель баварского города Денкедорф Кристиан Хольц. Ранее Хольцу и данной организации удалось построить в Волгограде мемориал примирения советских и фашистских солдат. Тогда против выступили горожане, которые неоднократно заявляли, что ни о каком примирении с оккупантами, которые пришли истреблять русских, не может быть и речи. Но, тем не менее, 7 сентября 2016 года мемориал был открыт. На открытии комплекса присутствовали представители администрации Волгоградской области.

Помогли со строительством мемориала и волгоградские бизнесмены. Бюст Штрауса уже привезен в Волгоград. Администрация области якобы не в курсе происходящего и не давали разрешения на установку памятника фашисту. Однако, в документах четко указано, что бюст будет стоять в аэропорту.

Активную поддержку проектам Хольца оказывает руководство управления зарубежных и региональных связей администрации Волгограда. Глава управления Сергей Лапшинов свободно говорит по-немецки, а его дочь давно проживает в Германии.

Мнения жителей и официальных властей по поводу установки бюста фашисту, убивавшего наших солдат в Сталинграде, никто не спрашивал.

Согласно результатам опроса, проведенного социологами из "Левада-Центра", менее трети россиян (30%) поддерживают идею установить в России памятника всем павшим во Второй мировой войне с обеих сторон: как со стороны стран антигитлеровской коалиции, так и со стороны Германии, Японии и их союзников.

Причем этот показатель стремительно падает: в 1991 году предложение поддерживали 52% опрошенных, а уже в 2011 — 45%. Вообще отрицают такую возможность 45% жителей страны, и это — самый высокий показатель за прошедшие 25 лет.

Читайте также:

В Москве установлен памятник эсэсовцам

Россию могут заставить восстанавливать памятники нацистам

Политкорректный фашизм


Память деда осквернили. Ты молчишь?!!
Актуальная аналитика
Криптобиржи
NEO: анализ и дальнейший взгляд на смарт-экономику
Практика
"Где был Бог?!" Церковь и кемеровский пожар
Аналитика
Криптовойна: Китай разработает свою криптовалюту
Читательский топ
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Британия решилась санкционировать госдолг России
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Атлантический совет анонсировал удушение России суперсанкциями
Чем Россия ответит на разбойный арест активов в США
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким

Западные СМИ отмечают, что после атаки в Солсбери началась настоящая холодная война.

Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Британия решилась санкционировать госдолг России
Экономика
Британия решилась санкционировать госдолг России
Мир
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Экономика
Атлантический совет анонсировал удушение России суперсанкциями
Мир
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким

Западные СМИ отмечают, что после атаки в Солсбери началась настоящая холодная война.

Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Мир
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Экономика
Британия решилась санкционировать госдолг России
Экономика
Атлантический совет анонсировал удушение России суперсанкциями
Политика
Боевое крещение: российский танк выдержал удар американской ракеты

В Сирии из американской гаубицы произвели выстрел в российский Т-90.

Боевое крещение: российский танк выдержал удар американской ракеты
Счет 57:3: российские регбисты услышали гимн СССР и разгромили немцев
Спорт
Счет 57:3: российские регбисты услышали гимн СССР и разгромили немцев
Силовые структуры
Последний довод России: почему Запад опять вспомнил о "Мертвой руке"
Мир
Американцы сочли "бумагой" российские Су-35 и МиГ-35
Юрий Кондратьев "Где был Бог?!" Церковь и кемеровский пожар Юрий Кондратьев Харун Яхья "Другим наука": куда заводит дружба с "англичанкой" Харун Яхья Любовь Степушова Олигархи трепещите: Навальный вас сдал Любовь Степушова
Комментарии
СМИ: в Вашингтоне решили игнорировать посла России
СМИ: в Вашингтоне решили игнорировать посла России
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
В школах США запретили разводы и динозавров
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
В Волгограде к Дню Победы поставят памятник офицеру вермахта
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Британия решилась санкционировать госдолг России
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Россия может объявить Украину "страной-пиратом" и топить ее корабли
Ледяная война: удар России по "оборзевшему" Западу будет жестоким
Как нелепая Тереза Мэй Евросоюз укрепила
Чем Россия ответит на разбойный арест активов в США
Украина переходит с кирилиці на latinicu
Украина переходит с кирилиці на latinicu
Чем Россия ответит на разбойный арест активов в США
Чем Россия ответит на разбойный арест активов в США
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался