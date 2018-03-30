Слежка за пользователями WhatsApp стала доступной каждому

В магазине App Store появилось приложение Chatwatch, которое позволяет любому владельцу iPhone следить за пользователями WhatsApp. "Используйте Chatwatch для мониторинга активности ваших друзей, родственников и подчиненных", — приводит описание приложения Lifehacker.

Установившие программу люди смогут увидеть, когда их собеседник последний раз заходил в приложение, даже если тот отключил функцию отображения статуса. Приложение покажет, в какое время пользователь обычно ложится спать и просыпается.

Chatwatch позволяет узнать, общались ли между собой выбранные люди из списка контактов. Для этого приложение комбинирует личные данные нескольких пользователей.

Приложение обойдется в 1,99 доллара. За эти деньги пользователи получают возможность следить за двумя определенными контактами в течение недели. Разработчики говорят, что все заработанные средства пойдут на поддержание программы и финансирование политической некоммерческой организации, выступающей против Дональда Трампа.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что новая функция, которая позволяет делиться со своими друзьями из контакт-листа, появилась в мессенджере WhatsApp.

Как этом сообщает The Verge, новая функция называется "Трансляция геопозиции" (Live Location). Она уже доступна для владельцев устройств на базе Android и iOS.

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