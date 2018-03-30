Ученые стали чаще покидать Россию

Высококвалифицированные специалисты и ученые стали чаще покидать Россию, заявили в РАН.

Как пояснил главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин в ходе общего собрания Российской академии наук, в 2016 году количество высококвалифицированных эмигрантов из России составило 44 тыс. человек, а в 2013 году их было в два раза меньше - 20 тыс.

Он отметил, что с 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза, в то время как в США и Европейском союзе число ученых увеличилось на 2-3%, а в Китае, Корее и Бразилии - на 7-10%.

Долгушкин подчеркнул, что в последние годы налицо утечка человеческого капитала, так как количество ученых в институтах Федерального агентства научных организаций (ФАНО) уменьшилось с 69,5 до 67 тыс. человек.

Он также отметил, что существует и возрастная проблема, так как "средний возраст исследователя превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста".

Напомним, в конце февраля вице-премьер России Дмитрий Рогозин призвал принять меры по предотвращению "утечки мозгов". По его словам, это является самым слабым местом страны, так как правительство вкладывает огромные деньги в подготовку талантов.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что утечка мозгов для России отнюдь не катастрофа - к такому выводу пришли экономисты Всемирного банка. Оказывается, российские высокообразованные специалисты на Западе не очень-то и востребованы, а их выезд из страны также не является катастрофой для РФ. При этом у себя на родине российские ученые работать не хотят, уверены авторы исследования.

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