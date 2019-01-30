Поймали с поличным: журналист Коротков завербован СБУ

Ранее работавший на "Фонтанку" Денис Коротков сливал информацию украинской службе безопасности. Связь СБУ и скандально известного журналиста подтвердил источник ФАН.

Корреспондент любил писать статьи о питерском бизнесмене Евгении Пригожине, но после перехода в "Новую газету" его материалы выходили крайне редко.

Излюбленной темой Короткова стала так называемая ЧВК "Вагнер", чьи бойцы якобы воюют в Сирии и Донбассе. Журналист заявляет, что "вагнеровцами" руководит Пригожин, и будто бы ЧВК никакого отношения к МО РФ не имеет, действуя в интересах бизнесмена.

По словам журналистов ФАН, Короткова уволили из "Фонтанки" за публикацию недостоверной информации личного характера. Это пришлось как раз на тот момент, когда журналиста уличили в связях с СБУ. Статья заставила читателей задуматься о профессионализме Короткова, обнародовавшего личные данные российских военных, воюющих в САР.

ФАН не удалось выяснить, когда именно украинские спецслужбы наладили контакт с журналистом. Однако в агентстве заверили, что Коротков сотрудничал с ними на протяжении нескольких лет, сливая специалистам нужную информацию. В знак "благодарности" Денис получал деньги и сведения, на основе которых строились его псевдорасследования. Своими пасквилями журналист пытался дискредитировать соотечественников, включая тех, кто сражается на дальних рубежах.

В интервью The Bell Коротков попытался обелить свою репутацию, но его попытки не увенчались успехом. Тогда же журналист признался, что некоторые его материалы действительно использовала СБУ.

По поводу увольнения из "Фонтанки" Денис сказал, что это было якобы его собственное желание. Главред издания Александр Горшков подтвердил слова скандального журналиста, чтобы хоть как-то поддержать бывшего коллегу. Он даже попытался опровергнуть слухи о вербовке Короткова СБУ, ЦРУ и МИ-6, что выглядело крайне неубедительно.