В учебники истории внесут "пионеров-героев" для патриотизма

Председатель Молодежного парламента при Государственной думе Российской Федерации Мария Воропаева выступила с любопытным предложением.
Так, в современные российские учебники истории, считает она, необходимо ввести понятие "пионер-герой". Мария Воропаева посетовала, что школьники сегодня знают лишь несколько имен юных героев времен Великой Отечественной войны. Эту ситуацию, уверена Воропаева, и поможет исправить введение в историческую часть, посвященную Советскому Союзу, нового понятия.
По мнению председателя Молодежного парламента при Государственной думе Российской Федерации, данная инициатива поможет привить российским школьникам чувство собственной идентичности и патриотизма. Важно, отметила Мария Воропаева, воспитывать в молодых людей любовь и уважение к настоящим, а не выдуманным кем-то героям.
Свою точку зрения по данному вопросу Мария Воропаева, отметим, изложила в официальном обращении к главе Министерства просвещения Российской Федерации Ольге Васильевой.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинский учебник истории для школьников очень сильно удивил пользователей сети Интернет. Так, в нем, например, написано, что украинская нация — лучшая в мире. Также авторы учебного пособия заявляют, что буквально весь мир питается пшеницей, взращенной на Украине.
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