Аферисты научились "разводить" клиентов "Сбербанка" звонками

Мошенники нашли новый способ обмана клиентов Сбербанка. Пользователям банка часто звонят с номеров банка и начинают практически шантажировать людей, утверждая, что знают о клиенте все, включая информацию по счету.

В интернете стали часто появляться жалобы граждан России, о том, что их пытаются обмануть, пользуясь именем Сбербанка. При поступлении звонка в мобильных телефонах потенциальных жертв определялся номер телефона Сбербанка. В одном случае звонки были с основного номера, которым могут пользоваться клиенты Сбербанка — 900, в другом — с +7 (495) 500-55-50. Второй телефон также указан на обратной стороне банковской карты.

Мошенники предоставляли клиентам информацию о последних операциях самого клиента, а также об остатках на их счете, чтобы пользователь карты поверил им. Мошенники направляли и СМС с подтверждением короткого номера 900.

По версии мошенников, из банка звонили клиентам, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты. Преступники знали не только ФИО жертвы и номер телефона, но и паспортные данные.

Эксперты утверждают, что получить данную информацию о клиентах банка возможно лишь незаконным путем, например, купить ее у сотрудников банка. Звонки кажутся людям настолько правдоподобны, а при подтверждении личности и всех данных пользователя, у клиента не остается выхода, как позвонить в банк и выяснить всю информацию там.

Читайте также:

Эксперты: мошенники все чаще используют телефон для...

Мошенничества с банковскими картами

Московский банк едва не выдал кредит мошенникам