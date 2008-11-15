Удержать переходное знамя — дело чести лишенных свободы... — писала газета К трудовому общежитию 15 ноября 1932 года

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"Новости Дня", 15 ноября (2 ноября) 1902 года.

Фото: Pravda.Ru

"Большой переполох в Мюнхене произвело нападение во время спектакля на капельмейстера, известного композитора Штрауса. В антракте Штраус направлялся за кулисы; вдруг какой-то господин дважды выстрелили в него, к счастью промахнувшись, а затем набросился на композитора и сильно его исколотил. Штраус решил не давать делу хода, и обманутый муж, — так как эта история разыгралась на почве изобличенного адюльтера, — беспрепятственно удалился из театра".

"Русский Листок", 15 ноября (2 ноября) 1905 года.

"В общественных кругах Берлина вызывает сенсацию арест берлинской полицией русской дамы Зинаиды Смоляниновой, несколько лет проживавшей в Берлине и вращавшейся в разных кругах. Арестованная обвиняется в шпионстве по поручению русского правительства. Ей удалось будто бы овладеть важными тайнами".

"Русский Голос", 15 ноября (2 ноября) 1907 года. Выставка приданого принцессы Бонапарт.

"Внимание парижан в настоящую минуту привлекает выставка приданого Бонапарта, выходящей замуж за королевича Георга греческого. Парижанок приводит в восхищение красота 60 платьев невесты из коих до 30 парадных. Так как любимый цвет королевы греческой "белый", то большая часть платьев принцессы и сделаны из белого шелкового муслина, крепа-дешин, либерти и тюля. Отделаны они кружевами ирландскими и малин и затканы серебром. Меховых манто, шубок, накидок, боа — целая коллекция, и среди них главное место занимает дорогое манто из собольих спинок. Необычайной роскоши постельное белье, отделанное венецианскими кружевами и носильное — из кружев, шантильи, валансьен и малин. Выставлено также множество всякого рода шляп и capelines со страусовыми и марабу перьями. В витрине драгоценностей — коллекция дорогих колец с солитерами, рубинами и изумрудами; чудной красоты ожерелье в две нитки крупнейших жемчугов; бриллиантовая диадема с крупными изумрудами и необычайной величины солитером. Такой выставки дорогого приданного давно уже не видел Париж".

"Брачная газета", 15 ноября (2 ноября) 1908 года. Объявление.

"Оперный артист — баритон ищет богатую особу. Цель — брак. Пению учился в Италии, 4 года концертировал с большим успехом в Милане, Женеве, Лондоне и Париже. Самообразован. Характера положительного, 30 л., симпатичный. Москва, главный почтамт, предъявителю квитанции №6906".

"К трудовому общежитию", газета лишенных свободы в исправтрудучреждениях РСФСР, 15 ноября 1932 года. Удержать переходное знамя — дело чести лишенных свободы.

"Совсем недавно, всего только в прошлом квартале Оренбургская ФЗИТК получила переходное красное знамя за лучшее выполнение плана. Знамя получили и на лаврах почили. Руководство работой не осуществляем, лишен. свободы не мобилизуем, инициативу их в отношении соревнования и ударничества не поддерживаем. Плывем без руля и ветрил, работаем самотеком.

Был организатор ПВЧ т. Кремнев, так как и говорил: "организуй, не организуй, все равно ничего не выйдет". И снова переходил к организационным вопросам. Нужно по справедливости отметить, что т. Кремнев очень любил оргвопросы. Целых три месяца создавал курсы, кружки и т. д. ничего не организовывал, так и ушел с работы, развалив ее.

Сейчас работа значительно оживилась. Энергично готовимся к Октябрю. Развернули соцсоревнование и ударничество и в первые же дни стали перевыполнять задания. Плохо еще с печатью. Стенгазета у нас выходит до сих пор один раз в 2 -3 месяца, необходимо, наконец, наладить этот участок работы. Быстрее закончить организацию школ и кружков. К 15-й годовщине Октября мы обязаны все недочеты выправить. Переходное знамя во что бы то ни стало удержать — наша боевая задача. Ва-иль".

"Вечерний Ленинград", 15 ноября 1952 года. Заводные игрушки.

"Завод металлоизделий отдела местной промышленности выпускает в год полтора миллиона заводных металлических игрушек. Нынче их ассортимент увеличился до 21 наименования.

Недавно освоено производство новой игрушки — крана на автомобиле с поворотными и подъемными механизмами. Используя механизм и некоторые детали этой заводной игрушки, завод выпускает и ряд других — пожарные машины, автомобили, автобусы.

Заканчивается подготовка к производству игрушечных грузовика-самосвала, самолета, автопогрузчика и заводной лодочки …"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов " Газетные старости ", " Русский журнал ", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

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