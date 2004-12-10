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Источник Правда.Ру

Новый предмет - изучение ИИ - введет Минпросвещения в школах

Общество

Уже с 2021 году школьная программа пополнится еще одним предметом: дети приступят к изучению искусственного интеллекта.

А к 2024 году, как следует из проекта дорожной карты развития ИИ в России, его будут изучать в половине школ.

Об этом сегодня сообщает РИА Новости.

"Разработаны правила предоставления средств федерального бюджета на выдачу грантов на интеграцию ИИ в школьное образование; обеспечена разработка образовательных модулей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и примерными основными общеобразовательными программами — 2020 год (с последующей ежегодной актуализацией при необходимости)", — говорится в документе, разработанном Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Помимо этого, чиновники от образования уже в новом учебном году начнут учебные модули "Искусственный интеллект", включив их в программу "небольшой части — пока только 1%" школ России, но уже к 2024 году новшество "захватит" 50% общеобразовательных школ.

Кто учить-то будет?

Для этого, пишут РИА "Новости" 15 тысяч учителей пройдут специально организованные курсы повышения квалификации.

Федеральным центром развития ИИ в России является Сбербанк.

Родителям школьников, учителям, да и самим детям, которые сейчас стонут от непомерной школьной нагрузки остается только надеяться, что ни в чью светлую голову не придет идея внедрения в российские школы с целью подготовки учащихся ко взрослой жизни опыта японских ученых, которые еще в 2012 году изобрели роботов — любовников.

Кстати, напомним, что рассказывала об этом "Правда.Ру"

Роботы-любовники работают по "Камасутре"

Индийские ученые изобрели робота -любовника. В интервью газете "Хиндустан таймс" профессор Найду из Центра искусственного интеллекта и робототехники сказал:

— Наш робот способен имитировать движения тела и является настоящим мастером секса. Супружеские пары могут использовать его для решения возникающих в интимной жизни проблем. Многие люди сейчас так устают на работе, что у них не остается сил на любовную игру, без которой соки любви, как известно, не выделяются. Умная машина быстро справится с этой задачей.

Роботов-любовников по индийской технологии будет производить известная фирма "Хонда".

Темы минпросвещения школьная программа искусственный интеллект
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Новый предмет - изучение ИИ - введет Минпросвещения в школах
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