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По случаю годовщины Октября рабочим, в течение многих месяцев не видевшим мяса, выдали по 2 килогр. мяса... — писала газета Последние Новости 9 ноября 1902 года

4:33
Общество

"Новости Дня", 9 ноября (27 октября) 1902 года.

По случаю годовщины Октября рабочим, в течение многих месяцев не видевшим мяса, выдали по 2 килогр. мяса... — писала газета Последние Новости 9 ноября 1902 года
Фото: Pravda.Ru

"На одной из окраин Петербурга акцизным надзором обнаружена оригинальная фабрикация вин без капли виноградного сока. "Вина" шибко шли под разными этикетками и в Петербурге и в Москве и по провинции. Заведовал фабрикой ученый химик, который и привлечен к Уголовной ответственности".

"Петербургская газета", 9 ноября (27 октября) 1908 года.

"С 26-го октября торговцы съестными припасами в заречных частях города преподнесли новый сюрприз потребителям. Куринные яйца в продаже сразу поднялись на 6-8 коп., смотря по сортам. На колотый сахар повсюду накинули по полкопейки и продают его по 15 коп. вместо 14,5 коп., как продавался за последнее время, та же надбавка сделана и на сахарный песок, который теперь продается по 13 коп. (вместо 12,5) Почин в деле повышения цен сделали еще накануне погребщики, повысив цену на все сорта пива на 1 коп. с бутылки".

"Труд", 9 ноября 1922 года. Празднование в детском доме "Профработник".

"Торжественно прошло празднование красного Октября в детском доме имени "Профработник".

Праздник открылся речью члена культурно-просветительной комиссии т. Фейгель о значении октябрьской революции.

Затем выступил мальчик Носков, который выразил благодарность красным профсоюзам, спасшим их от голодной смерти.

В заключение исключительно силами детей был поставлен спектакль. Всем детям были розданы подарки".

"Последние Новости", Париж, 9 ноября 1932 года. Годовщина октябрьского переворота. В Москве.

"Московский корреспондент "Тан" отмечает, что впервые за последние годы на официальной трибуне находился Бухарин.

Корреспондент отмечает, что на военном параде присутствовала вся японская делегация, остановившаяся в Москве по пути в Женеву. Может быть, именно поэтому большевики сочли нужным показать танки разных образцов блиндированные автомобили и т. п.

Описывая юбилейный парад красной армии в Москве корреспондент "Пти Паризьен" пишет: "Получается впечатление, что у этой мощной армии, как будто насмехающейся над женевскими усилиями, не хватает только Наполеона. Напрашивается вывод, что советские вожди, озабоченные возможностью конфликта, методически готовятся к нему и систематически проводят милитаризацию страны".

"Последние Новости", Париж, 9 ноября 1932 года. В Москве.

"Берлин, 8 ноября. Как сообщает московский корреспондент "Кельнише Цайтунг" по случаю годовщины Октября рабочим, в течение многих месяцев не видевшим мяса, выдали по 2 килогр. мяса. В буфетах при фабриках и клубах продукты выдаются по пониженной цене".

"Правда", 9 ноября 1942 года. Партизаны уничтожили вражеский эшелон.

"Карельский фронт, 8 ноября. (Воен. корр. "Правды"). Группа партизан Заполярья организовала крушение вражеского военного эшелона. Прежде чем совершить диверсию, партизаны изучили состояние железнодорожного полотна, выбрали наиболее уязвимые места, составили точный план операции.
Показался эшелон, состоявший из 16 вагонов с войсками. Дойдя до заминированного места, паровоз подорвался, на него налетели вагоны. Первые шесть вагонов разбились полностью, остальные отбросило метров на 30 от путей. Из вагонов выбрались фашистские солдаты и офицеры, бежавшие в панике неизвестно куда.

Их расстреливали из засад партизаны. Весь состав поезда был уничтожен, истреблено до 200 фашистов

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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