7 ноября октябрята на демонстрацию не пойдут, но участвовать в ней все же будут... — писала газета Вечерняя Москва 6 ноября 1931 года

4:57 Your browser does not support the audio element. Общество

"Биржевые ведомости", 6 ноября (24 октября) 1906 года.

Фото: Pravda.Ru

"Женщина еще не получила у нас политических прав в общественной и государственной жизни, но военно-полевые и военно-окружные суды уже сравняли русскую женщину с русскими мужчинами в отношении ответственности, и две молодые девушки, Мамаева и Венедиктова, были на днях повешены в Кронштадте. Не добившись права голоса и равноправия, русская женщина добилась права на веревку. Веревка — страшный символ равноправия. Русская женщина, прости твоих братьев и отцов!"

"Новое время", 6 ноября (24 октября) 1907 года.

"Тверь. 22 октября в подгородном селе Власьеве торжественно открыт ремесленный сельскохозяйственный приют. Колония для беднейших и беспризорных детей обязана своим открытием власьевскому обществу трезвости, которое 22 октября справляло десятилетие плодотворной деятельности. Общество насчитывает слишком 30 000 членов-трезвенников и содержит несколько дешевых чайных и столовых с бесплатными библиотеками-читальнями".

"Петербургская газета", 6 ноября (24 октября) 1908 года. Приключения пьяного шофера и его автомобиля.

"В ночь на вчера по Забалканскому проспекту мчавшийся на автомобиле пьяный шоффер Скворцов против №17 налетел на трамвайный столб. От удара машина автомобиля испортилась, шофер слез и стал осматривать автомобиль. В эту минуту следовавший от Сенной площади вагон электрического трамвая налетел на стоявший беспомощно автомобиль и окончательно исковеркал его".

"Вечерняя Москва", 6 ноября 1931 года. Отец, иди!

"7 ноября октябрята на демонстрацию не пойдут, но участвовать в ней все же будут. Детишки собирают в этот день своих отцов, матерей к предприятиям, провожают демонстрацию с лозунгами и песнями и в организованном порядке отправляются на утренники. На демонстрацию пойдут школьники, начиная только с четырнадцатилетнего возраста".

"Правда", 6 ноября 1932 года. Передовая интеллигенция Англии — рабочим СССР. Бертран Рессель.

"Лондон, 5 ноября. В беседе с нашим корреспондентом крупнейший — английский ученый и мыслитель Бертран Рессель просил предать через "Правду" привет и наилучшие пожелания трудящимся СССР к XV годовщине Октябрьской революции.

Бертран Рессель подчеркнул достижения СССР в области культурного строительства и народного просвещения, заявив: "Мне очень нравится все, что мне известно о советском культурном строительстве, за исключением разве того, что вы перенимаете у других стран. Особенно мне нравится, что вы устранили религиозный элемент из школьного обучения и что у вас не преподают в школах бесполезных академических предметов. Я вижу, что в СССР воспитывает полезных людей и строителей, а не интеллигентов, напичканных отвлеченными и бесполезными знаниями"…"

"Ленинградская правда", №263 (8678), 6 ноября 1943 года. Слава родной Красной Армии!

"Сообщение Совинформбюро об итогах летней кампании встречей во всех цехах завода с огромной радостью. Чувство глубокой благодарности нашей, славной Красной АРМИИ наполняло сердца людей. На цеховых собраниях, посвященных XXVI годовщине Октября, рабочие, инженеры, служащие выражали это чувство в кратких горячих речах, в обязательствах работать ещё лучше для окончательного разгрома немецких захватчиков. В цехе, где начальником тов. Лавренёв, выступил старый рабочий завода Михаил Фёдорович Филатов. Он выразил мнение всего коллектива, заявив:- Большое спасибо нашему родному товарищу Сталину. Это под его руководством Красная Армия разгромила 144 немецких дивизии, освободила от немцев миллионы наших братьев и сестёр. Недалёк тот день, когда и на Ленинградском фронте фашистов постигает та же участь, что и на юге. И для этого мы должны работать ещё напряжённее. Отдадим фронту все свои силы!…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", "Старые газеты", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.