Толпа, завидя студента, набрасывается на него... — писала газета Русское Слово 5 ноября 1905 года

"Русское Слово", 5 ноября (23 октября) 1905 года. Ужасы дня.

Фото: Pravda.Ru

"…Вчера было несколько случаев зверской расправы черносотенцев со студентами. Всех студентов выдавало форменное платье. Обстоятельства, при которых произошли все прискорбные случаи, почти одни и те же, — толпа, завидя студента, набрасывается на него, он, желая защититься, отстреливается, и это его губит — толпа с большей еще яростью набрасывается на него, и тут уже выхода нет…"

"Голос Москвы", 5 ноября (23 октября) 1908 года. Российское общество туристов.

"В воскресенье, 19 октября, состоялась вторая экскурсия на грузовом автомобиле, устроенная российским обществом туристов, для осмотра рублевских водопроводных сооружений. К 10-ти час. утра собрались близ Сухаревой башни 14 участников и двинулись к Калужской заставе. Путь туда был назначен через Воробьевы горы, а обратно через Дорогомилово. Менее чем через час уже были за Калужской заставой.

Стоял морозный ясный солнечный день — совершенно безветренный. На Воробьевых горах, около водопроводного резервуара, была сделана получасовая остановка, чтобы дать возможность участникам налюбоваться панорамами Москвы и для фотографических снимков.

Через час уже были в Рублеве, где в конторе и расположились для завтрака и чая. Затем по распоряжению заведующего инженера И. М. Бирюкова было командировано лицо для подробного ознакомления с грандиознейшим сооружением, подающим в Москву миллионы ведер в сутки профильтрованной воды. На осмотр ушло около двух часов времени. В начале пятого часа экскурсанты двинулись обратно. По дороге можно было достаточно налюбоваться дивным осенним закатом, а с Поклонной горы засверкала своими огнями и Москва. На Арбатской площади участники расстались".

"Новое Время" 5 ноября (23 октября) 1911 года. Плагиат в области граммофона.

"Поверенный общества "Граммофон" обратился в сыскную полицию с заявлением, что некоторыми лицами воспроизводятся и пускаются в продажу механические ноты (пластинки) для граммофона, напетые артистами, передавшими свои авторские права исключительно его доверителю. Как на лиц занимающихся плагиатом такого рода г. Муравьев указал на инж.-тех. И. В. Бернштейна, И. К. Мазеля и владельцев товарищества "Офеон", имеющих фабрику в д. 16 по Полюстровскому просп. Чинами сыскной полиции был произведено осмотр фабрики "Орфеон" и здесь найдены 12 пластинок общества "Граммофон" и изготовлены с них матрицы для отпечатывания пластинок…"

"Правда", 5 ноября 1931 года. Октябрьские премии лучшим ударниками и специалистам-иностранцам.

"Челябинск, 4 ноября. (Роста), На Челябгэсстрое премированы 170 лучших ударников стройки. Слет рабочих строительства постановил премировать за ударную работу по досрочному монтажу 3 турбин трех английских специалистов: Уатмоу, Гардинга и Трэдвола, консультировавших монтаж.

К 7 ноября в Челябинске вчерне заканчивается укладка трамвайного пути соединяющего центр города с вокзалом и ЧГРЭС #1 с электротермическим комбинатом".

"Вечерняя Москва", 5 ноября 1932 года. Самая мощная радиостанция.

"6 и 7 ноября на волне 1 481 метр будут даны пробные передачи с новой московской радиостанции, по своей мощности превосходящей все до сих пор существующие.

Строитель станции — А. Л. Минц, который возглавляет группу молодых советских инженеров. Этой же группой построена 100-киловаттная станция им. ВЦСП, которая в свое время (1929 год) тоже была первой по мощности в Европе, другие радиостанции в Москве, радиостанция в Ленинграде и Новосибирске.

Новая станция изготовлена целиком из советских материалов без иностранной консультации".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов " Газетные старости ", " Русский журнал ", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.