Петров не удержался от соблазна. Он выпил стакан водки, услужливо поднесенный тетушкой... — писала газета Охотско-эвенийская правда 4 ноября

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"Новости Дня", 4 ноября (22 октября) 1905 года. Подвиги черной сотни.

Фото: Pravda.Ru

"На некоторых улицах, по которым вчера ходили "патриотические" манифестации, были прибиты на телеграфных столбах воззвания, в которых приглашались все "истинно русские люди" приступить к избиению студентов и интеллигенции. И "патриоты" не замедлили быстро привести в исполнение этот христианский" призыв…

Вчера, 21-го октября, на проходившего мимо манежа студента-медика 3-го курса Пашича среди белого дня, около 12-ти час., напали черносотенцы и жестоко избили. Серьезная рана в голову заставляет опасаться за его жизнь".

"Новое время", 4 ноября (22 октября) 1907 года. В университете.

"В субботу в университете была сделана попытка сорвать занятия на лекции проф. Ключевского, но студенты-академисты дали решительный отпор демонстрантам. Попытка последних устроить митинг не удалась. Демонстранты ограничились тем, что запели похоронный марш и удалились из университета, а лекции как проф. Ключевского, так и других профессоров прошли в полном порядке и благополучно были доведены до конца".

"Голос Москвы", 4 ноября (22 октября) 1908 года. В городских читальнях.

"В течение прошлого года Тургеневскую читальню посетило свыше 117 006 лиц, в среднем 379 в день; почти половину посетителей составляли учащиеся в средних и низших учебных заведениях… Спросом, главным образом, пользовались сборники товарищества "Знание", из авторов наибольшей популярностью пользовались: Толстой, Тургенев, Немирович-Данченко и Чехов; по общему числу выданных книг Дюма стоит на первом месте, а сочинения Льва Толстого стоят на одном уровне с Конан-Дойлем…

В читальне имени А. Н. Островского перебывало только 44 000 посетителей, 140 в день. Соотношение по занятиям читателей почти такое же, как в Тургеневской читальне. Из авторов здесь также наибольшим требованием пользуются Дюма, Майн-Рид, Густав Эмар, Конан-Дойль, Купер, а уже затем идут Лев Толстой, Немирович-Данченко и Тургенев. Главным просом пользуются детские книги, затем русские повести и иллюстрированные журналы.

В библиотеке-читальне в память Пушкина было меньше 8000 посещений, преимущественно учащихся. Здесь же была организована выдача книг для чтения на дом. Таких абонентов насчитывалось до 1818 лиц, которым было выдано свыше 24 тысяч книг. Отношение по авторам такое же, как и в других читальнях".

"Правда", 4 ноября 1951 года. Ценный почин Антонины Жандаровой и Ольги Агафоновой.

"Вчера в МК ВКП(б) состоялось совещание, посвященное стахановскому почину токарей люблинского литейно-механического завода имени Л. М. Кагановича Антонины Жандаровой и Ольги Агафоновой, выступивших инициаторами социалистического соревнования за отличное выполнение каждой производственной операции.

В работе совещания приняли участие хозяйственные руководители, стахановцы, партийные, профсоюзные и комсомольские работники промышленных предприятий Москвы и Московской области.

С интересом присутствующие выслушали рассказ т. Жандаровой о ее стахановском опыте.

Выступившие на совещании отметили, что инициатива токарей-новаторов тт. Жандаровой и Агафоновой знаменует новый важный этап в развертывании борьбы за выпуск продукции отличного качества и улучшение технико-экономических показателей производства".

"Ленинградская правда", 4 ноября 1941 года. Первый день занятий.

"Более 30 тысяч школьников старших классов вчера снова сели за парты, чтобы продолжить учебу.

Серьезная, напряженная работа предстоит учащимся и учителям. Советские люди не боятся трудностей. Успешно справятся со своими задачами и наши средние школы, начавшие вчера свой учебный год".

"Охотско-эвенская правда", 4 ноября 1972 года. За рулем — ни капли.

"Петров не удержался от соблазна. Он выпил стакан водки, услужливо поднесенный тетушкой, потом сел за руль изящных "Жигулей" и поехал…

Несчастья не случилось. Через несколько километров машину остановили работники ГАИ.

Захмелевший водитель не отрицал своей вины. Но это не избавило его от наказания. Ведь, как говорится, "закон есть закон". В Указе президиума Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1972 года "О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма" сформулированы требования к водителям транспортных средств. Суть их сводится к запрещению садиться за руль после употребления спиртных напитков. Петров, нарушивший это требование, был оштрафован на 10 рублей и лишен прав управления автомобилем на один год…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов " Газетные старости ", " Русский журнал ", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

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