К удивлению оказалось, что в Москве увеличилось число браков и рождающихся... - писала газета Русское Слово 3 ноября 1908 года

"Русское Слово", 3 ноября (21 октября) 1905 года.
"Казань, 20, Х. С переходом полицейских функций в руки народной милиции в городе порядок образцовый. Население и нижние чины радостно приветствуют народную охрану".
"Новости Дня", 3 ноября (21 октября) 1905 года.
"Вчера в зале реального училища Фидлер Ф. И.Шаляпин давал концерт в пользу забастовщиков. Спев на бис "Дубинушку", он пошел с шапкой по рядам публики, собирать деньги в пользу забастовщиков, и собрал около тысячи рублей".
"Брачная газета", 3 ноября (21 октября) 1907 года. Объявление.
"Кавалерист, имеющ. около 30 тысяч, дворянин, красивый брюнет, 32 лет желает завести знакомство, переписываясь с интеллигент., воспит., интересной девушкой или бездетной вдовой, 23 — 28 лет, стройной, грациозной, здоровой блондинкой, не полной, симпатичной, самостоятельн., солидной, хорошо знакомой с деревней, имеющей соответствен. ренту. Цель — брак, при девизе — взаимное доверие, свобода и равенство. Ответ… полный, скорый и серьезный. Фотогр. карточка необходима и будет возвращена немедленно и обязательною. Сохранение секрета. Адрес: Москва, контора Брачной Газеты", №5544".
"Русское Слово", 3 ноября (21 октября) 1908 года. Смертность в Москве.
"Городская статистика констатирует понижение смертности в Москве за сентябрь текущего года.
Вместо 3611 смертных случаев в августе — в сентябре отмечено 2682 смертных случая.
Норма смертности за нынешний сентябрь оказалось даже несколько ниже прошлогодней — на 1%.
По отдельным категориям болезней все же наблюдается сильная смертность, а именно от оспы, тифа и дизентерия".
"Русское Слово", 3 ноября (21 октября) 1908 года. Браки в Москве.
"На днях закончилась разработка материалов о браках и рождениях, и, к удивлению, оказалось, что в Москве увеличилось число браков и рождающихся. Например, в прошлом году родилось 49 170, тогда как в предыдущем — 43 828, т.-е. на 13% больше.
Увеличение рождаемости — явление, не знакомое европейским большим городам, но довольно постоянное для Москвы…"
"Правда", 3 ноября 1942 года. В Прокуратуре Союза ССР.
"Указы Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. и 26 де 1941 г. устанавливают уголовную кару для тех рабочих и служащих, которые работают спустя рукава и, не считаясь с суровыми требованиями военного времени, самовольно оставляют работу на предприятиях, совершают прогулы и тем сам дезорганизуют производство.
Руководители предприятий обязаны точно и неуклонно выполнять советские законы, и не допускать какого бы то ни было попустительства дезертирам и прогульщикам.
Прокуратурой Союза ССР установлено, что отдельные руководители предприятий не используют предоставленных им законом прав в борьбе с дезорганизаторами производства, задерживают передачу на них дел в судебно-прокурорские органы, уклоняются от привлечения прогульщиков и дезертиров к ответственности, а в некоторых случаях берут их под свою защиту и покровительство.
За покровительство дезорганизаторам производства, волокиту с передачей в судебно-прокурорские органы материалов на прогульщиков и другие нарушения указов от 26 июня 1940 г. и 26/XII-41 г. Прокуратурой Союза привлечены к уголовной ответственности ряд руководителей и должностных лиц предприятий, в их числе:
Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".