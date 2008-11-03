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К удивлению оказалось, что в Москве увеличилось число браков и рождающихся... - писала газета Русское Слово 3 ноября 1908 года

5:15
Общество

"Русское Слово", 3 ноября (21 октября) 1905 года.

К удивлению оказалось, что в Москве увеличилось число браков и рождающихся... - писала газета Русское Слово 3 ноября 1908 года
Фото: Pravda.Ru

"Казань, 20, Х. С переходом полицейских функций в руки народной милиции в городе порядок образцовый. Население и нижние чины радостно приветствуют народную охрану".

"Новости Дня", 3 ноября (21 октября) 1905 года.

"Вчера в зале реального училища Фидлер Ф. И.Шаляпин давал концерт в пользу забастовщиков. Спев на бис "Дубинушку", он пошел с шапкой по рядам публики, собирать деньги в пользу забастовщиков, и собрал около тысячи рублей".

"Брачная газета", 3 ноября (21 октября) 1907 года. Объявление.

"Кавалерист, имеющ. около 30 тысяч, дворянин, красивый брюнет, 32 лет желает завести знакомство, переписываясь с интеллигент., воспит., интересной девушкой или бездетной вдовой, 23 — 28 лет, стройной, грациозной, здоровой блондинкой, не полной, симпатичной, самостоятельн., солидной, хорошо знакомой с деревней, имеющей соответствен. ренту. Цель — брак, при девизе — взаимное доверие, свобода и равенство. Ответ… полный, скорый и серьезный. Фотогр. карточка необходима и будет возвращена немедленно и обязательною. Сохранение секрета. Адрес: Москва, контора Брачной Газеты", №5544".

"Русское Слово", 3 ноября (21 октября) 1908 года. Смертность в Москве.

"Городская статистика констатирует понижение смертности в Москве за сентябрь текущего года.

Вместо 3611 смертных случаев в августе — в сентябре отмечено 2682 смертных случая.

Норма смертности за нынешний сентябрь оказалось даже несколько ниже прошлогодней — на 1%.

По отдельным категориям болезней все же наблюдается сильная смертность, а именно от оспы, тифа и дизентерия".

"Русское Слово", 3 ноября (21 октября) 1908 года. Браки в Москве.

"На днях закончилась разработка материалов о браках и рождениях, и, к удивлению, оказалось, что в Москве увеличилось число браков и рождающихся. Например, в прошлом году родилось 49 170, тогда как в предыдущем — 43 828, т.-е. на 13% больше.

Увеличение рождаемости — явление, не знакомое европейским большим городам, но довольно постоянное для Москвы…"

"Правда", 3 ноября 1942 года. В Прокуратуре Союза ССР.

"Указы Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. и 26 де 1941 г. устанавливают уголовную кару для тех рабочих и служащих, которые работают спустя рукава и, не считаясь с суровыми требованиями военного времени, самовольно оставляют работу на предприятиях, совершают прогулы и тем сам дезорганизуют производство.

Руководители предприятий обязаны точно и неуклонно выполнять советские законы, и не допускать какого бы то ни было попустительства дезертирам и прогульщикам.

Прокуратурой Союза ССР установлено, что отдельные руководители предприятий не используют предоставленных им законом прав в борьбе с дезорганизаторами производства, задерживают передачу на них дел в судебно-прокурорские органы, уклоняются от привлечения прогульщиков и дезертиров к ответственности, а в некоторых случаях берут их под свою защиту и покровительство.

За покровительство дезорганизаторам производства, волокиту с передачей в судебно-прокурорские органы материалов на прогульщиков и другие нарушения указов от 26 июня 1940 г. и 26/XII-41 г. Прокуратурой Союза привлечены к уголовной ответственности ряд руководителей и должностных лиц предприятий, в их числе:

  1. Зам. директора завода "Серп и молот" Лесников, осужденный к 1,5 годам лишения свободы.
  2. Начальник отдела кадров завода #715 Трусов, осужденный к 5 годам лишения свободы.
  3. Нач. цеха #7 завода #63 Смирнов, осужденный к 2 годам лишения свободы.
  4. Директор прядильной фабрики "Красный Профинтерн" Сундатов, осужденный к 1 году исправительно-трудовых работ…"

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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