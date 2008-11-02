Школьная учительница совершила путешествие через Ниагарский водопад в бочке... — писала газета Московский Листок 2 ноября 1901 года

"Московский Листок", 2 ноября (20 октября) 1901 года.

Фото: Pravda.Ru

"Одна школьная учительница в Чикаго, 43-летняя вдова Анна Тейлор, совершила на днях путешествие через Ниагарский водопад в бочке, дно которой было залито свинцом для придачи этому оригинальному судну равновесия в воде…

Устроившись, Тейлор приказала спустить "судно" в поток, где, подбрасываемая во все стороны, бочка тотчас же направилась к той части водопада, которая известна под именем "Лошадиной подковы". Здесь бочка, подпрыгнув еще раз, была сброшена вниз с высоты 163 футов и исчезла на некоторое время из глаз многочисленной публики. Когда бочка вынырнула из водоворота, она была подхвачена баграми и вытащена на берег.

Тейлор не получила никаких серьезных ушибов, а лишь несколько легких контузий. Она решилась на этот опыт, чтобы собрать денег для выкупа своей заложенной фирмы. Восхищенный ее мужеством один богатый американец предлагает ей теперь свою руку".

"Русское Слово", 2 ноября (20 октября) 1905 года. Демонстрации на улицах.

"Вчерашний день в столице прошел уже сравнительно спокойно. Ходили отдельные группы как и накануне, со знаменами и песнями, — кое-где останавливаясь и снимая рабочих с работы…

Собралась большая толпа и у Ильинских ворот, которая затем двинулась по Ильинке со знаменами и песнями к Иверским воротам.

Здесь эта партия столкнулась с другой — с партией националистов и вступила с ними в драку; сражались древками от флагов и довольно ожесточенно, пока откуда то из толпы раздавшийся выстрел и показавшийся отряд драгун не вызвали смятения в рядах дерущихся и после чего они разбежались…

В университете и в консерватории в течение всего дня происходили митинги довольно однородные по составу своих участников".

"Биржевые новости", 2 ноября (20 октября) 1908 года. Штраф за болезнь.

"Артистка Большого театра Гельцер оштрафована конторой Императорских театров на 200 рублей за то, что, будучи больна, она не могла принять участие в балете "Конек-Горбунок".

Доктор московских театров навестил г-жу Гельцер и засвидетельствовал, что она действительно нездорова, но это не спасло артистку от штрафа".

"Правда", 2 ноября 1931 года. За утайку свеклы к суровой ответственности.

"Бурынь, 1 ноября. (Наш корр.)… Артель "Перше травня", Краснослободского сельсовета, спрятала в яме 33 цент. свеклы. Председатель артели т. Степной пытался оправдать этот поступок тем, что свекла оставлена им…на общественное питание.

Успенский сельсовет, вместо борьбы с утайщиками вынес специальное постановление: оставить в каждом дворе на свои нужды по 4,1 цент. сахарной свеклы. Незаконное постановление председатель сельсовета объяснил так:

"Все равно люди прячут свеклу, так уж лучше это дело узаконить. Может быть, меньше прятать будут…"

Путем массовой работы нужно разъяснить колхозникам и единоличникам всю важность своевременной и полной вывозки свеклы на завод. Надо разъяснить им, что утайщик свеклы — враг советской промышленности, срывающий снабжение трудящихся сахаром".

"Вечерняя Москва", 2 ноября 1931 года. Арктические маки.

"Снег. А непосредственно из-под снега ярко красный цветок. И не один. А очень много… Где это? В сказке или на картине? Нет в московских скверах. В ближайшее время трест зеленого строительства получает из Ленинграда партию семян арктических маков, которые в виде опыта зимой будут высажены в Москве".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов " Газетные старости ", " Русский журнал ", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

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