Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мосбиржа споткнулась на ровном месте — и это тревожный знак для инвесторов
Куда бегут туристы из Парижа и Рима? Болгария знает ответ
Рабочего давления не существует: почему 120/80 — не просто цифры, а вопрос жизни
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Когда волосы замерзают: гид по защите и питанию в холодный сезон
Как в трактире XIX века: классическая рыбная солянка с лимоном и каперсами
Пёс постоянно грызёт лапы: так он пытается избавиться от невидимой боли
Ель с раздвоенной личностью: когда красавица-сорт вдруг вспоминает, что она лесная дикарка
По мне, это анекдот: Шнуров поставил точку в спорах об уехавших звёздах

Выяснилось, что идейно-теоретический уровень ряда лекций, читаемых по истории партии, недостаточно высок... — писала газета Правда 1 ноября 1951 года

5:22
Общество

"Московские ведомости", 1 ноября (19 октября) 1901 года. Состязание мотоциклов.

Газетные архивы 1 ноября
Фото: Pravda.Ru
Газетные архивы 1 ноября

"На велодроме в "Parc des Princes" в Париже состоялось 11 октября состязание мотоциклов. Результаты следующие: первым пришел Сиссак, пройдя все расстояние (100 кил.) без всяких приключений в 1 ч. 34 м. 25 &frac12 с. Машина Сиссака без педалей, весит 50 кил., 2 лош. сил…"

"Новости Дня", 1 ноября (19 октября) 1902 года.

"В Петербурге на днях скончался старый газетчик, который продавал газеты 40 лет. Он появлялся только по вечерам в кондитерской Филиппова, где буквально стоя спал. Его знали все петербуржцы. Два дня назад он скончался и оставил семье 40 копеек. А между тем, 20 лет тому назад он продал свой выигрышный билет товарищу, который через несколько времени после покупки билета выиграл по нему 75 000 руб. Тогда он обращался с просьбой к товарищу, чтобы тот уделил ему что-нибудь из выигрыша, но в этом ему было отказано, и с тех пор он запил с горя и больше никогда ни с кем ни о чем не разговаривал".

"Русский Листок", 1 ноября (19 октября) 1902 года.

"Врачам Чикаго удалось на днях сделать замечательную операцию. Рабочий по фамилии Далей при падении с крыши раздробил себе голову. Удалив более половины черепа, врачи заменили кость серебром. Далей — первый человек, у которого серебряный череп".

"Московский Листок", 1 ноября (19 октября) 1904 года. Мелочи жизни.

"Н.В. Гоголю будут ставить памятник на Арбатской площади. Избранное место освобождено от бывшей водокачки и обнесено забором.

Но забор?

Он хорош для огораживания деревенских огородов от свиней, и не должен быть допускаем на центральной столичной площади.

Впрочем, наша Дума слишком мало думает о красоте города, а потому возможна и та неряшливая загородка, каковою огорожено место для будущего памятника великому писателю".

"Русское Слово", 1 ноября (19 октября) 1905 года.

"Вчера 18-го октября в ресторане "Метрополь" публика собрала и передала Ф. И. Шаляпину в пользу рабочих освободителей шестьсот три рубля. Деньги переданы рабочим социал-демократам".

"Петербургская газета", 1 ноября (19 октября) 1905 года. Объявление.

"Обаятельную даму, сидевшую 17 октяб. в "Аквариуме", на опер. "Кармен" в 4 ряду, мило лакомившуюся конфетами из ридикюля, не догадавшуюся предлож. их томившемуся одиночеством соседу, просит обижен. сосед свидания или адреса для перепис. Ответа буду ждать с нетерпен.: 44-е почт. отд. пред. трехруб. 375336.

"Вечерняя Москва", 1 ноября 1931 года. Единый тариф в банях

"Почему в Сандуновских банях вы платите одну цену, в Чернышевской — другую, в Гарнизонной — третью?

С этим покончат. На днях плата за вход в бани одного разряда будут унифицирована. В Госплане рассматривается проект единого тарифа для бань.

Все бани будут работать в одни часы. График выходных дней будет составлен таким образом, чтобы бани одного района не были одновременно закрыты".

"Правда", 1 ноября 1951 года. О преподавании общественных наук.

"Владивосток, 31. (Корр. "Правды"). Приморский крайком ВКП(б) проверил качество преподавания общественных наук в вузах края. Выяснилось, что идейно-теоретический уровень ряда лекций, читаемых по истории партии, политэкономии и философии, недостаточно высок. Основы большевистской теории преподаются в некоторых вузах без должной связи с практикой социалистического строительства. Особенно серьезные проблемы обнаружены в работе кафедры марксизма-ленинизма Дальневосточного политехнического института.

Обсудив этот вопрос, бюро крайкома партии наметило мероприятия по улучшению преподавания общественных наук в высших учебных заведениях. Решено усилить контроль за качеством лекций и семинарских занятий на кафедрах марксизма-ленинизма. При крайкоме партии создается постоянно действующий теоретический семинар для преподавателей общественных наук".

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов "Газетные старости", "Русский журнал", архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Недвижимость
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Мосбиржа споткнулась на ровном месте — и это тревожный знак для инвесторов
Куда бегут туристы из Парижа и Рима? Болгария знает ответ
Рабочего давления не существует: почему 120/80 — не просто цифры, а вопрос жизни
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Когда волосы замерзают: гид по защите и питанию в холодный сезон
Как в трактире XIX века: классическая рыбная солянка с лимоном и каперсами
Пёс постоянно грызёт лапы: так он пытается избавиться от невидимой боли
Ель с раздвоенной личностью: когда красавица-сорт вдруг вспоминает, что она лесная дикарка
По мне, это анекдот: Шнуров поставил точку в спорах об уехавших звёздах
Психологическая атака: жертва мошенников из Калининграда потеряла квартиру и ушла в долги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.