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«Сегодня русский человек проснулся полноправным русским гражданином...» - писала газета «Русское Слово» 31 октября 1905 года

5:21
Общество

«Новости дня», 31 октября (18 октября) 1903 года.

«Сегодня русский человек проснулся полноправным русским гражданином...» - писала газета «Русское Слово» 31 октября 1905 года
Фото: архив Правды.Ру by Pravda.ru

«В настоящее время выяснилось, что городское управление Петербурга в течение 5-ти лет платило вознаграждение попечителю несуществующей городской детской больницы в память коронования Их Величеств».

«Русское Слово», 31 октября (18 октября) 1905 года.

«…Сегодня русский человек проснулся полноправным русским гражданином… Настал конец острой борьбе с произволом. Сброшены тюремные цепи. Всю мощь своих сил молодая Россия направит на внутреннее развитие, и в величии своей гражданской красоты и избытка молодых свежих сил станет во весь громадный рост на политической арене мира…» ( Во всех газетах напечатан Высочайший манифест о даровании населению незыблемых основ гражданской свободы, на началах действительно неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов)

«Голос Москвы», 31 октября (18 октября) 1908 года. Первый выход Шаляпина.

«Вчера в Большом театре, после двухлетнего перерыва, снова выступил Ф.И. Шаляпин в опере «Борис Годунов».
Появление его на сцене Большого театра доставило переполнившей зрительный зал публике настоящий праздник. После сцены торжественного шествия Бориса в собор публика устроила артисту шумные овации. Все, как один человек, встали и стоя аплодировали великому русскому певцу. Три раза поднимался занавес, а публика все не унималась, желая еще раз выразить любовь к артисту. После второго действия повторилось то же. Так продолжалось до конца оперы. Было много и подношений».

«Газета-Копейка», СПб, 31 октября (18 октября) 1911 года. Месть за поражение.

«В одном из киевских цирков встретились давно враждовавшие между собой "чемпионы" Темир-Казбек и Долгов. В решительной борьбе победил Долгов - и, пока последний раскланивался на вызовы публики, на арену с острым кинжалом в руках выскочил из своей уборной Темир-Казбек и быстро направился к Долгову. Не успели опомниться, как Долгов лежал на арене с перерезанным горлом. Затем Казбек набросился на посредника Казакова. "А, - закричал он, - это ты... Вот тебе как арбитру!". И Казаков, обливаясь кровью, упал на пол. К счастью эти удары не оказались смертельными».

«Вечерняя Москва», 31 октября 1931 года. На 30 проц. дешевле.

«Завтра по постановлению Комитета цен при СТО в коммерческих магазинах цены на товары снижаются в среднем на 30 проц. Утвержденные Комитетом цен новые прейскуранты получены всеми магазинами».

«Вечерняя Москва», 31 октября 1932 года. Сухаревки больше нет.

«Вчера в 5 часов вечера закончился последний торговый день на Сухаревском рынке. При свете прожекторов бригады плотников, слесарей, рабочих-добровольцев и студентов начали разбирать палатки. На громадных "Бюссингах" они перевезены на Бабьегородский, Ярославский, Центральный и другие рынки, работа продолжалась всю ночь. Сегодня в 12 часов дня на месте Сухаревского рынка - просторная площадь. Кое-где еще торчат палатки и кучи досок. Дворники убирают мусор.
Сегодня утром по Сретенке и Сухаревской площади - нормальное уличное движение.
В связи с закрытием Сухаревского рынка отдел регулирования движения устанавливает в различных местах Сухаревской площади 9 световых транспарантов "Пешеходное движение только по тротуарам". 4 сигнала будут указывать пешеходам места перехода улицы. 5 светознаков для автотранспорта будут регулировать потоки движения машин».

«Новое Русское Слово», Нью-Йорк, 31 октября 1932 года. "Безбожные" спички в Англии.

«Лондон. - В Англии появились советские спички, на коробках которых изображены святотатственные надписи и карикатуры на святых. Английские газеты говорят, что спички были провезены контрабандой в... гробах, и начали резкую кампанию против СССР. Москва утверждает, что заграницу не вывозят такие коробки, и грозит иском за... клевету».

Выпуск подготовлен с использованием материалов сайтов «Газетные старости», «Русский журнал», «Старые газеты», архивов изданий, а также подшивок газет Российской государственной библиотеки.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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