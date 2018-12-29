Россияне чаще всего просят Деда Мороза о здоровье и мире

Всероссийский центр изучения общественного мнения подготовил новогоднюю статистику основных пожеланий россиян на будущий год. Об этом сообщает Интерфакс.
В качестве респондентов выступило около 1600 человек. По данным инициативного опроса у жителей нашей страны есть три основных новогодних желания. На первом месте здоровье для себя и своих близких, такого мнения придерживается около 37% опрашиваемых, среди которых, в основном, женщины и пожилые люди.
Вторым по важности желанием является международный мир и спокойствие. Об этом мечтает практически каждый второй респондент. Молодое поколение помогло выявить и третье основное желание — это финансовое благополучие. Граждане от 18 до 24 лет придерживаются мнения, что именно деньги могут принести им счастье.
В письме Деду Морозу оказались и более конкретные подарки. Некоторые россияне мечтают о квартире, повышении в должности или в зарплате, а также о понижении цен и закрытии задолженностей по кредитам
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