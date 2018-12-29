Учебники без темы воссоединения с Крымом не попадут в школы

Все учебники по истории в стране должны включить в содержание события 2014 года, при которых полуостров Крым стал частью Российской федерации. Полных переход на новые учебные пособия будет выполнен к концу 2019 года.

В Министерстве просвещения пояснили, что по новой концепции при преподавании истории страны будут охвачены сведения о Крымских военных походах, присоединении Крыма и Северного Причерноморья в эпоху Екатерины II, Крымской войне и обороне Севастополя, событиях Гражданской и Великой Отечественной войн. Но не менее важной главой учебников по истории станет история последнего присоединения полуострова. Это связано с тем, что для Российской Федерации данное событие имеет огромное историческое и политическое значение.

Новые учебники обязательно включат в федеральный перечень учебников, а все школы страны обяжут перейти на усовершенствованные учебные пособия. Региональные власти будут следить за обновлением книжного фонда школьных библиотек, с целью проверки использования только актуальных учебников.

Напомним, что при изучении новейшей истории, школьники уже сталкивались с новыми "крымскими" главами. Но содержание подобных пособий вызвало ряд нареканий у экспертов. Были найдены неточности и искажения в исторических данных.

Ранее Правда.Ру писала о пилотном проекте для учителей, связанном с правильным преподаванием детям новейшей истории России, одной из тем которых являются отношение с Украиной и присоединение Крыма.