"Пять звезд": Аэрофлот признали глобальной авиакомпанией

Российская авиакомпания "Аэрофлот" получил "пять звезд" от американской авиационной ассоциации APEX. Перевозчик удостоен наивысшего рейтинга за сервис. Церемония APEX EXPO Awards, на которой награды вручили авиакомпаниям-членам ассоциации со всего мира, прошла в Лос-Анджелесе.

APEX (Airline Passenger Experience Association) базируется в США и на уже четыре десятилетия специализируется на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. Ассоциация представляет собой сеть компаний и специалистов, которые стремятся обеспечивать сервис мирового класса в масштабах всего рынка авиаперевозок.

Отметим, что это первый рейтинг APEX. Он составлен и опубликован исключительно на основе сертифицированных отзывов авиапассажиров. Данное исследование — Official Airline Ratings — провели с использованием самых передовых отраслевых и социологических методик.

Рейтинг "пять звезд" присужден Аэрофлоту в наиболее престижной категории — "Глобальная авиакомпания". Кроме того, перевозчики соревновались в номинациях "Крупные региональные авиакомпании", "Местные авиалинии" и "Лоукостеры".

Отмечается, что признание ценно вдвойне, так как Аэрофлот получил его в непростых геополитических условиях. Несмотря на напряженный период в отношениях между Москвой и Вашингтоном, и американская ассоциация, и простые граждане Штатов объективно признали успех российского национального перевозчика в качестве премиальной авиакомпании с глобальным охватом деятельности.

Кстати, в состязании за лучшего из лучших у Аэрофлота было немало конкурентов — почти 500 авиакомпаний. Однако по итогам голосования пассажиров пятизвездный рейтинг получили 12% участников. Еще 15% стали обладателями рейтинга "четыре звезды".

В списке пятизвездных Аэрофлот — единственный авиаперевозчик из России и один из шести европейских. Прочие перевозчики с рейтингом пять звезд — азиатские и ближневосточные — традиционные лидеры глобальных рейтингов качества сервиса.

"Мы горды тем, что наш сервис оценен на "пять звезд" в Соединенных Штатах, на крупнейшем в мире рынке авиаперевозок, — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — Рейтинг APEX — это всемирно известный американский знак качества.

В этом году он присужден по итогам глобального исследования удовлетворенности авиапассажиров, которое охватило миллионы людей на всех континентах и проведено с помощью инновационных методик. Для Аэрофлота большая честь присоединить этот приз к набору других престижных наград, в том числе за успехи на европейском рынке".

Напомним, в прошлом году Аэрофлот стал первой российской авиакомпанией, которой за высокое качество сервиса был присвоен престижный рейтинг "четыре звезды" британской Skytrax — наравне с лучшими авиакомпаниями Европы и США.

Кроме того, флагман российского воздушного флота по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor признан лучшей авиакомпанией Европы и авиаперевозчиком с лучшим бизнес-классом.

Аэрофлот является лидером воздушного транспорта России, членом глобального авиационного альянса SkyTeam. Его совокупная маршрутная сеть насчитывает более тысячи пунктов в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 43,4 млн.

Российский авиаперевозчик в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание "Любимой иностранной авиакомпании в Китае".

Также Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолетных парков в мире, который насчитывает 202 воздушных судна. Авиакомпания базируется в московском аэропорту Шереметьево.

Что касается безопасности. То Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.

Кроме того, российская авиакомпания первой из перевозчиков нашей страны вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО "Аэрофлот — российские авиалинии" сертифицирована по стандартам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.