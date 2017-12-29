В Кремле рассказали о главном разочаровании года

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состояние отношений между РФ и США можно назвать главным разочарованием уходящего года.

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"Конечно, российско-американские отношения и та позиция, которую занимает Вашингтон в отношении нашей страны, не может не вызывать сожаление", - продолжил Песков.

Песков также напомнил о сложностях в реализации Минских договоренностей по Украине. По его словам, "можно только выразить сожаление в связи с тем, что по-прежнему в зависшем состоянии находятся Минские договоренности. По-прежнему не удалось продвинуться в плане их реализации. Вы знаете нашу позицию, почему мы буксуем в плане реализации Минских договоренностей, по чьей вине и с чьим нежеланием".

Он также отметил, что расследование США по так называемому "российскому досье", связанному с обвинениями во вмешательстве в американские выборы, вызывает в Москве недоумение и наносит ущерб двусторонним отношениям.

Песков резюмировал тем, что Россия хотела бы установления добрых и взаимовыгодных отношений с европейскими странами и США, но, "как говорится, танго нужно танцевать вдвоем".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что российская либеральная общественность - пусть и с некоторым опозданием - начала предлагать свои варианты решения проблемы американских санкций. Вариантов немного: чтобы их пересчитать, хватит пальцев одной руки.

Например, лидер "Парнаса" Михаил Касьянов считает, что необходимо сменить власть демократическим путем, а затем устранить саму причину введения санкций. По его мнению, новая порция санкций вводится из-за "аннексии Крыма" и российских действий в Донбассе, а также вмешательства России в выборы в США и военной кампании в Сирии.

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский пророчит нашей стране полную изоляцию, исключение из мировой финансовой системы и отсечение от глобальных рынков капитала. Но варианты выхода, на взгляд Явлинского, имеются: необходимо реформировать экономику так, чтобы не зависеть от нефти и газа.

Михаил Ходорковский опечален тем, что санкции "окончательно, на многие десятилетия, меняют нас с Китаем местами в сфере науки и технологий". Чтобы не допустить отставания, нужна смена действующей власти и политического режима в целом, считает экс-олигарх. Другого мнения, в общем-то, и не ожидалось.