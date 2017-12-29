"Аэрофлот" признан лидером среди авиабрендов мира

Российская авиакомпания "Аэрофлот" стала победителем в номинации "Лидирующий авиационный бренд мира", которая присуждалась впервые в истории престижной международной премии World Travel Awards. Ее конкурентом в борьбе за премию в этой номинации был авиаперевозчик Emirates.

Одержав победу, "Аэрофлот" тем самым доказал, что является самым узнаваемым брендом на глобальном авиарынке. Такого высокого результата до сих пор не добивалась ни одна российская авиакомпания.

"Эта победа — большая честь для нас и в то же время закономерный результат. Горд тем, что мы добились звания лидирующего авиационного бренда мира. "Аэрофлот" сделает все, чтобы удерживать этот титул и впредь", — заверил гендиректор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. По его словам, чтобы занять первое место в столь престижной категории, потребовалось проделать большую работу.

Каждый год премия World Travel Awards, которую еще называют "туристическим Оскаром", вручается лучшим игрокам на рынке туриндустрии, гражданской авиации и гостиничного бизнеса. Основными критериями служат качество предоставляемых участником рынка услуг и уровень сервиса. Победителей определяют участники интернет-голосования — сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников.

В нынешнем году торжественный финал всемирного этапа World Travel Awards состоялся на всемирно известном вьетнамском острове-курорте Фукуок.

Но награждению предшествовало присуждение наград на протяжении всего года, последовательно на трех уровнях — национальном, региональном и мировом. На региональном этапе World Travel Awards "Аэрофлот" победил в номинациях "Лидирующий авиационный бренд Европы" и "Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом", что и позволило российскому авиаперевозчику выйти в финал премии.

Еще в начале года ведущий независимый консультант мирового уровня по оценке брендов — международное агентство Brand Finance — признало "Аэрофлот" самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире.

На сегодняшний день "Аэрофлот" входит в двадцатку мировых авиакомпаний по объему пассажиропотока и является обладателем "четырех звезд" в рейтинге Skytrax и "пяти звезд" американской пассажирской ассоциации APEX.