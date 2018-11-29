СМИ: концерты молодежных групп отменяют из-за терактов

Недавно за крайне короткий промежуток времени Россию потрясли сразу два серьезных теракта — в Керчи и Архангельске. Оба были совершены совсем молодыми людьми.

Спустя буквально пару месяцев по всей стране силовики массово отменяют концерты популярных у российской молодежи музыкальных групп. Под горячую руку уже попали такие известные и популярные исполнители, как, например, Хаски и Элджей. Музыканты эти, кстати, хоть и выступают в одном и том же стиле и пользуются популярностью у людей примерно одного возраста, демонстрируют совершенно полярные убеждения и воззрения.

Отечественные средства массовой информации не могли не заметить повальной и беспричинной отмены концертов популярных у российской молодежи музыкантов в десятках городов страны. Журналисты решили разобраться, в чем же тут дело. Так, основываясь на информации, поступившей от анонимных источников в правительстве Российской Федерации, СМИ сделали вывод, что отмена концертов — не прихоть официальной Москвы, а воля регионов. Мол, таким образом субъекты РФ хотят показать Кремлю, что борются за нравственность.

Существует, однако, и другое мнение. Оно гласит, что за отменой концертов стоят не региональные власти, а ФСБ и Центр по борьбе с экстремизмом РФ. Все дело, сообщают анонимные источники, в прогремевших этой осенью терактах в Керчи и Архангельске. Силовики якобы всерьез взялись за российскую молодежь и решили составить портрет ее типичного представителя. А любимая музыка, как известно, ярко характеризует человека. Отсюда у Хаски, Элджея и иже с ними проблемы с выступлениями.

Ранее "Правда.Ру" подробно писала о рэпере Хаски, а также о том, что именно с ним случилось и почему.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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