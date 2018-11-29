Налоговики начали охоту на самозанятых и фрилансеров

Налоговая служба стала активно следить за самозанятыми гражданами Российской Федерации. Об этом в социальных сетях россияне рассказывают друг другу.

Так, по словам самозанятых граждан РФ, представители налоговой службы приходят к ним, притворяясь покупателями. Получив от них предоставляемую услугу — испеченный торт или, например, парикмахерскую услугу — дают деньги и тут же рассказывают, кто они есть на самом деле. Затем просят заплатить штраф и угрожают даже уголовной статьей за незаконное предпринимательство.

Россияне предполагают, что налоговики выискивают своих "жертв" в социальных сетях, где самозанятые граждане активно рекламируют свои услуги. Тем, кто зарегистрировал собственное ИП, переживать, конечно же, не за что. А вот тех, кто официально зарегистрировать свой маленький бизнес не удосужился, могут ждать большие неприятности.

Зачастую клиенты расплачиваются с такими вот самозанятыми гражданами посредством банковских переводов. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за десять месяцев текущего года россияне перевели друг другу порядка 653 миллионов рублей. Сумма эта, что любопытно, в несколько раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин уже подписал законопроект о новом способе налогообложения для самозанятых россиян.

Фото: Fotodom. ru

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