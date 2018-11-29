Путин сам сменит названия аэропортов

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин поставил свою подпись под приказом о присвоении российским аэропортам имен выдающихся соотечественников.

Согласно подписанному главой государства приказу, российские аэропорты, железнодорожные станции, речные и морские порты имеют полное право получить имена выдающихся государственных, военных, общественных деятелей; представителей науки. В приказе, подписанном Владимиром Путиным, обговаривается также то, кто именно будет давать объектам новые имена. Делать это будет, кстати, сам президент. Предлагать Владимиру Путину варианты будет правительство Российской Федерации.

Напомним, что конкурс по предоставлению российским аэропортам "великих имен" стартовал в минувшем октябре. Отметим, что у россиян идея вызвала небывалый интерес — сразу несколько мегаполисов, например, ведут борьбу за право назвать свои аэропорты именем Петра Первого.

Данный приказ — не единственный, который действующий президент Российской Федерации Владимир Путин подписал на этой неделе. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава государства поставил свою подпись под законопроектом о введении нового налога для работающих россиян. У жителей России, что любопытно, законопроект этот популярностью не пользуется, вызывая много вопросов.

Фото: kremlin. ru

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