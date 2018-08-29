Президент России - о повышении пенсионного возраста. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин решил рассказать жителям страны о том, что он думает по поводу самой обсуждаемой реформы этого лета - пенсионной. Телеобращение лидер государства анонсировал вчера.

"Правда.Ру" уже писала, что правительство предложило изменить возраст выхода граждан РФ на пенсию. Мужчины смогут уйти с работы в 65, а женщины в 63. Эти изменения коснутся не всех. Те, кто уже заслужил право досрочной пенсии, получат ее: специалисты, чей труд связан с вредными и опасными работами, спасатели, представители летных составов гражданской авиации, работающие с осужденными, некоторые групп водителей, многодетные матери, инвалиды детства и опекуны, а также педагоги, медики и работники культуры.

Фото: kremlin.ru

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