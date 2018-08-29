Президент России - о повышении пенсионного возраста. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин решил рассказать жителям страны о том, что он думает по поводу самой обсуждаемой реформы этого лета - пенсионной. Телеобращение лидер государства анонсировал вчера.
"Правда.Ру" уже писала, что правительство предложило изменить возраст выхода граждан РФ на пенсию. Мужчины смогут уйти с работы в 65, а женщины в 63. Эти изменения коснутся не всех. Те, кто уже заслужил право досрочной пенсии, получат ее: специалисты, чей труд связан с вредными и опасными работами, спасатели, представители летных составов гражданской авиации, работающие с осужденными, некоторые групп водителей, многодетные матери, инвалиды детства и опекуны, а также педагоги, медики и работники культуры.
Фото: kremlin.ru
Читайте также:
Пенсионная реформа власти низвела Путина до уровня Горбачева
Пенсионная реформа: почему некомпетентно правительство
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Журналисты и пользователи Рунета заметили, что "пропавший" премьер-министр Дмитрий Медведев забросил даже свои любимые соцсети, которые постоянно обновлял.
Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.
Учащиеся вузов будут получать военную специальность, не проходя срочную службу. Такой эксперимент решили поставить в Сибири.
Прикрываясь химерой о "российской агрессии", латвийские власти проводят учения совместно с другими странами НАТО, отрабатывая подавление возможных протестов.