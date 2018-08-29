Агрессию подростков объяснили "идиотской" реформой образования

Бесчинство подростков в Петербурге — это следствие "идиотских" реформ образования, считает вице-спикер ГД от "Единой России" Петр Толстой.
Напомним, в Северной столице группа молодых людей напала на жителей и гостей города, отдыхавших в Таврическом саду. Дело находится на контроле у центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Толстой подчеркнул, что это не "просто хулиганская выходка каких-то отморозков". По его мнению, это звено цепи, которое было порождено маловнятными и "зачастую просто идиотскими реформами образования". Позицией вице-спикер ГД поделился на просторах Facebook.
Политику не нравится, что у учебных заведений забрали воспитательную функцию, это привело к "взращиванию несовершеннолетних царьков, считающих школу и педагогов сферой обслуживания". Также Толстого не устраивает, что школа не объясняет человеку, как отличить "хорошо" от "плохо", не учит строить причинно-следственных связей. Единственное, что умеют дети — решать тесты.
Однако свято место пусто не бывает, функции учителей заняли субкультуры. Одна из них — АУЕ (арестантский уклад един). Кроме того, спикер подчеркнул, когда только возникла эта проблема, ей не было уделено должного внимания.
Толстой убежден, что произошедшее — проблема системы образования, а также повод задуматься о том, каким будет будущее страны.
Фото: REX/Shutterstock
Читайте также:
"Жизнь ворам!": Олег Навальный вышел из тюрьмы по АУЕ
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Журналисты и пользователи Рунета заметили, что "пропавший" премьер-министр Дмитрий Медведев забросил даже свои любимые соцсети, которые постоянно обновлял
Скончался Джон Маккейн, американский сенатор от штата Аризона, ему был 81 год. Политика похоронят в Аннаполисе, штат Мэриленд.
Учащиеся вузов будут получать военную специальность, не проходя срочную службу. Такой эксперимент решили поставить в Сибири.
Прикрываясь химерой о "российской агрессии", латвийские власти проводят учения совместно с другими странами НАТО, отрабатывая подавление возможных протестов.