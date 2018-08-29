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Агрессию подростков объяснили "идиотской" реформой образования

Общество

Бесчинство подростков в Петербурге — это следствие "идиотских" реформ образования, считает вице-спикер ГД от "Единой России" Петр Толстой.

Агрессию подростков объяснили "идиотской" реформой образования. 391343.jpeg

Напомним, в Северной столице группа молодых людей напала на жителей и гостей города, отдыхавших в Таврическом саду. Дело находится на контроле у центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Толстой подчеркнул, что это не "просто хулиганская выходка каких-то отморозков". По его мнению, это звено цепи, которое было порождено маловнятными и "зачастую просто идиотскими реформами образования". Позицией вице-спикер ГД поделился на просторах Facebook.

Политику не нравится, что у учебных заведений забрали воспитательную функцию, это привело к "взращиванию несовершеннолетних царьков, считающих школу и педагогов сферой обслуживания". Также Толстого не устраивает, что школа не объясняет человеку, как отличить "хорошо" от "плохо", не учит строить причинно-следственных связей. Единственное, что умеют дети — решать тесты.

Однако свято место пусто не бывает, функции учителей заняли субкультуры. Одна из них — АУЕ (арестантский уклад един). Кроме того, спикер подчеркнул, когда только возникла эта проблема, ей не было уделено должного внимания.

Толстой убежден, что произошедшее — проблема системы образования, а также повод задуматься о том, каким будет будущее страны.

Фото: REX/Shutterstock

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Темы школа субкультура система образования нападение подростков в Петербурге
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