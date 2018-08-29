Бездомных кошек и собак теперь ждет клетка или смерть?

Возвращать здоровых неопасных бездомных животных туда, где их отловили, теперь необязательно. Такое разрешение дал Верховный суд РФ.

Он удовлетворил апелляционную жалобу Константина Загики, проживающего в Ростовской области. Мужчина желал, чтобы некоторые положения "Правил отлова и содержания безнадзорных животных" были признаны недействующими.

Сейчас после отлова, стерилизации и вакцинации животных возвращают в привычную среду обитания. Стоит отметить, что так поступают только со смирными животными. Загики нравится, что бездомных существ отлавливают, его устраивает, что они живут в спецприемниках. Однако с возвращением в привычную среду он не согласен. По мнению заявителя, это ущемляет его право на благоприятную окружающую среду.

В правительстве Ростовской области не посчитали возможным отменить акт, так как следует помнить и о гуманном обращении с животными. Это предполагает, что им необходимо давать право жить в привычной среде. В региональном суде истец спор проиграл. Тогда было напомнено, что ни одни закон не запрещает возвращать животных в место отлова. Кроме того, суд подчеркнул, что на свободу отпускают привитых и здоровых животных.

Однако Верховный суд России это решение отменил. В настоящий момент оглашена только резолютивная часть, поэтому причины, почему решение было таким неясны.

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