Серебряков рассказал, кто вынудил его на скандальные откровения о России

Вышедшее несколько месяцев назад на известном YouTube-канале "Вдудь" интервью с российским актером Алексеем Серебряковым собрало 7 миллионов просмотров и вызвало огромный общественный резонанс. А дело все в том, как актер, на данный момент проживающий в Канаде, высказался о России и ее жителях.

Фото: Fotodom.ru

Так, Алексей Серебряков заявил, что 90-ые годы с их серостью, бедностью и низким уровнем жизни никуда не делись. По словам актера, если отъехать на 50 или 100 километров от Москвы, то можно увидеть ту же самую Россию, какой она и была в 90-ых годах прошлого века. Также Серебряков заявил, что национальной идеей России на данный момент является "сила, наглость и хамство".

Те слова Серебрякова вызвали небывалый резонанс. Актера обвинили и в русофобии, и в ненависти к России, и западничестве, и двуличии, и много-много в чем еще. Недавно же стало известно, что именно подтолкнуло актера на интервью известному видеоблогеру Юрию Дудю. По словам самого актера, он не большой любитель давать интервью — и получается это, по его мнению, у него не очень хорошо, и в роли интервьюируемого он не чувствует себя уверенно.

Дать же то самое скандально интервью Алексея Серебрякова вынудили его собственные дети. Как признался актер, поначалу он отказался от предложения, но после поддался уговорам своих детей, которые являются поклонниками YouTube-канала "Вдудь", и перезвонил его ведущему.

Серебряков известен своими радикальными заявлениями о России. Так, когда актер в начале 2012 года переехал с семьей в Канаду, причиной эмиграции он назвал неблагоприятную социальную обстановку в стране. Серебряков заявил, что в Канаде его детям будет комфортнее, лучше и безопаснее. Он отметил, что России не хватает терпимости и цивилизованности. По его мнению, все его попытки оградить своих детей от всего плохого, что их может ждать в России, успехом не увенчаются никогда, как бы он ни старался. Серебряков резюмировал тогда, что в России "хам победил".

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